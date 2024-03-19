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電價漲通膨加劇房價會如何？近3次電價調漲結果曝

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

今年上半年電價可能會再度調漲，統計過去三次的電價調漲後，有兩次一年後的房價都出現上揚，去年電價調漲後，房價不到一年時間上漲幅度達一成左右。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，電價調漲未必是帶動房價的主要原因，觀察過去三次電價調漲，當下的背景因素如升息與房市政策，都是影響房市的重要關鍵，不過近期央行已示警要留意民眾對通膨預期。

統計過去三次的電價調漲與一年後信義房價大台北地區指數，2023年4月電價調漲後最明顯，當時候電價漲幅達11%，統計2023年4月到2024年2月大台北地區房價指數上揚約11%，一方面去年通膨狀況相對明顯，另一方面去年平均地權條例上路後利空淡化，且政府推出新青安政策幫助年輕人購屋，都是影響房市的原因。

2022年同樣電價調漲8.4%，當年一樣有通膨因素，不過2022年央行開始連續五季升息，加上討論平均地權條例等政策，對於房市有明顯抑制效果，因此即使有電價上揚，一年後整體的大台北地區房價幾乎呈現凍漲。

至於2018年四月雖然電價微調，但當時景氣正處於築底緩步復甦階段，房價一年後則是小漲約5%。

曾敬德表示，這次電價調漲目前風向朝向全面調漲，倘若店家因為電價等成本上揚，再加上民眾的電費生活支出增加，民眾難免會有台幣越來越薄的感受，央行也示警擔憂通膨預期發生。另外台股今年一度挑戰兩萬點，也可能會讓資金往房市移動，加上目前並無新的強力抑制房市政策，許多外在條件對於房市都相對有利。

電價調漲與房價反應。資料來源／信義房屋
電價調漲與房價反應。資料來源／信義房屋

房價 房市 電價

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