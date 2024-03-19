日銀結束負利率政策 資金仍寬鬆 民眾再掀買日圓潮

儘管日本銀行結束負利率政策，民眾卻再掀買進日圓現鈔熱潮。根據多家銀行業者內部統計資料，光是上周和前一周相較，日圓現鈔賣出量少則成長50%，多則甚至成長近80%。

對於此次日本銀行的最新決議，台新金首席經濟學家李鎮宇解讀，日本銀行已表示，在收益率快速上升的情況下，日本銀行將做出靈活的反應，比如增加日本國債的購買量，並提議在4月將四次買入4000-5500億的日圓5至10年期國債，這顯示雖然日本銀行結束YCC（殖利率曲線控制政策），但仍表示會持續購債，顯示日本銀行雖希望利率正常化，但也不樂見長率短期急升，這也是促使日圓匯率反而轉貶、日本的銀行股也由平盤轉跌的最主要原因。

今日日圓兌美元匯率在中午時，一度下跌0.4%至149.69，為自3月6日以來的最低價位，李鎮宇認為，即是由於日本銀行雖然結束負利率政策：「但仍比預期來得寬鬆！」

而對想買日圓的民眾，一家大型金控高層建議，日圓匯率的走勢，不只得觀察日本銀行的貨幣政策變化，連美國聯準會的利率政策都得觀察。這位高層分析，接下來日本銀行會如何拿捏利率政策的分寸，是否調整原本寬鬆貨幣政策的基調轉而升息，以及聯準會對於降息時程是否延後、幅度是放大或縮小，這些將成為觀察日本和美國貨幣政策的重點。

大型金控內部分析，這是近期帶動日圓匯率升值重要的國際市場因素，包括仍有很多日本在海外的資金，即所謂的「渡邊太太」們，會在美債和日圓之間進行套利交易，美債殖利率下跌、美元走貶的同時，資金亦會往日圓移動，此時就帶動日圓走升，但美元走升，日圓相對也會走貶。

此外，對日本股匯市有深入研究觀察的金融業高層就明確表示，目前最重要的是觀察日本的薪資成長率表現，這位高層還提醒：「不能只看『名目薪資』成長，得看『實質薪資』成長！」並引日本厚生省發布的資料分析，日本勞工名目薪資雖持續成長，不過成長速度仍低於通貨膨脹速度，日本勞工實質薪資較去年同萎縮3.0%，連續20個月下滑，降幅甚至呈現擴大。過去日本經濟最大的問題是陷入通貨緊縮的「四低」現象，包括「低所得、低物價、低利率、低成長」這些問題，現在日本銀行最關心的，在於除了「名目薪資」成長之外，「實質薪資」是否也成長，也因此，使得日本銀行對於「春鬥」結果的觀察，會用更嚴格的標準來檢視，在這種情況下，寬鬆貨幣政策要轉向就更不容易，也因此，即使日本銀行決定終結負利率政策，但結果仍比預期來得寬鬆。