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將來銀行總經理：吻仔魚要一點時間成長 才能變鯰魚

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
純網銀將來商業銀行於18日搶頭香宣布開辦基金銷售業務，盼今年達到導入萬人成為財管用戶的目標。圖為將來銀董事長鍾福貴（右3）、將來銀總經理許柏林（右2）、投信投顧公會理事長劉宗聖（左4）與多位投信業者。中央社
純網銀將來商業銀行於18日搶頭香宣布開辦基金銷售業務，盼今年達到導入萬人成為財管用戶的目標。圖為將來銀董事長鍾福貴（右3）、將來銀總經理許柏林（右2）、投信投顧公會理事長劉宗聖（左4）與多位投信業者。中央社

純網銀將來商業銀行NEXT BANK 18日率先宣布開辦基金銷售業務，首波推出申購手續費、信託管理費通通0元優惠。將來銀行總經理許柏林期許今年在現有的36萬客戶中能達成至少1萬名客戶下單。隨著金融服務版圖持續完備，許柏林妙喻，魚剛生出來一定是吻仔魚，「要一點時間成長才能變鯰魚」。

將來銀行今召開記者會宣布開辦基金銷售業務，合作的基金公司包括元大投信、中國信託投信、兆豐投信、安聯投信、群益投信、施羅德投信、野村投信、國泰投信、富邦投信、統一投信，十家業者皆出席。

許柏林表示，財管業務是必走之路，以前只有存款的時候，對客戶來說開戶誘因不大，因此希望帶著客戶一起成長。待外匯業務通過後，下一季會推外幣基金，整合起來，個人金融服務的版圖才會完整，然後再逐步優化跟提升，壯大規模，這是小鯰魚長大的必經過程。

談到將來銀行業務發展策略，許柏林指出，銀行業獲利的基礎是信貸、房貸及企業聯貸，此為資產層面，占總獲利六成，其餘則是手續費收入及資金操作各占二成。目前將來銀行信貸金額80億、房貸70億，預期年底房貸會超越信貸；另外聯貸案源很多，正評估四個案子，會持續參貸，目標是信貸、房貸及聯貸各占三分之一，「三足鼎力」讓資產負債較健康。

許柏林並透露，已經開始投入財務操作方面，去年在價位低點時進場布局美國公債，且是3年期左右短債，為未來股權部位操作練兵，但他強調之後投入的股票會以低波動且高殖利率為主。此外，待外匯業務上線後，透過客戶資金去化，可望放大美元部位的操作。

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