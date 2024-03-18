金管會黃天牧：沒有要對 ETF 設募集上限 朝兩方向控管

金管會主委黃天牧今天明確表示，沒有要對 ETF 設募集上限，「我們從頭到尾都沒有提要設限，沒有量的限制」，只有在銷售過程中讓投資人了解資訊和商品性質。

他說，主要會朝兩方向監理，一、銷售通路，投信業者要正確告知投資人商品特質，了解商品是否適合客戶的投資屬性，二、行銷手法，尤其是投信業者跟網紅合作，不能誤導投資人。

他說，過去投信業者的商品廣告都去送公會審，前年針對與網紅合作有提醒注意，但些網紅並非跟投信業者直接簽約，是透過行銷公司簽約，網紅和投信有關係，但做宣導時卻沒說，有置入性行銷的味道，手法上是拿配息跟定存比，這是不太妥當。

行銷手法上去跟定存比，或是暗示投資人和定存相當，但這是牽動到成分股漲跌，怎麼可以去跟定存比呢？