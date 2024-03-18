新聞眼／自律規範 仍有管不到的死角

對於財經網紅的管理，金融業者認為，儘管金管會擬透過業者強化對網紅的管理，但金管會的權限只能管投信業等金融業者，不能直接管到網紅，因此將產生管理上的死角。

但許多財經網紅都有自己的個人工作室，除了和投信業者合作，自己也會製作理財節目出售，當打開YouTube頻道，可見許多網紅販售自製節目或理財課程，因此金管會希望透過投信業者管理財經網紅，仍有管不到的死角；業者指出，若和投信業者無關的網紅個人在社群平台的發言，恐怕有賴公平會介入管理。

據業界行情，網紅的價碼大約數十萬元起跳，若是臉書貼文，則從二萬至十萬元，甚至廿萬元都有。近年來財經網紅產業鏈、財經網紅生態圈日益擴大，網紅、金融業者（包括投信、證券、銀行）是產業鏈的主體，等到相關規範上路，一方面業者白花錢的風險大為提高，二來網紅是否願意簽署嚴格的合約綁死自己，屆時財經網紅產業鏈會否大受衝擊，仍有待觀察。

更現實的考量是，業者不見得管得動這些網紅，甚至忌憚於網紅挾龐大的社群平台影響力，擔心得罪網紅因此被「黑」掉，還得刻意經營和網紅的關係，因此事中審查對業者頗有難度，不少網紅不見得願意把內容事先交給投信業者過目，即使投信業者和網紅合作的自律規範上路，業者在執行上能否到位，恐怕不是訂出自律規範就可以解決。