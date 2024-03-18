投信擬自律規範 5面向約束網紅代言

台股ＥＴＦ○○九四○上周申購爆棚引發市場關注，為避免財經網紅過度渲染ＥＴＦ等金融商產品，導致民眾誤解引發消費糾紛，金管會已責成投信投顧公會盡速研擬自律規範，相關人士透露，已初步勾勒出五大重點，其中未來網紅和投信業者合作，一律要簽「切結書」，保證會遵照投信顧業者的廣告及營業行為規範。

自律規範的重點，包括業者與網紅的合作，事前、事中、事後等三階段都要分別管理；針對事前簽約，要求網紅須簽署同意遵守所有廣告合作行銷規範，類似法遵聲明的「合作切結書」；事中管理方面，業者必須審查網紅上節目的內容是否有違廣宣規定；若發現網紅的節目有違規定，即使業者已支付酬勞，網紅也必須同意下架。

金管會和央行官員今天赴立院財委會，針對ＥＴＦ申購熱潮及強化管理進行專案報告，金管會表示，投信顧公會正研議修正廣告規範，增訂「強化投信事業及基金銷售機構管理網紅廣告行為的自律規範」，預計六月底前完成。

投信顧公會本月上旬已發函各投信業者，調查節目和播出日期、合作網紅、價碼等三大項目，以了解網紅和投信業者的合作概況，方便擬定進一步規範。

金管會發現，財經網紅透過社群發揮的影響力甚至已超過傳統媒體，因此今年初起專案檢查六家投信業者，除了基金募集銷售、配息政策、收益平準金使用、配息成分揭露之外，網紅合作與廣告行銷也是最新列入的重要項目。據指出，金管會金檢發現的問題，將會是訂定自律規範的重要參考，金管會下半年將繼續啟動投信業者的專案金檢，此外，金管會也觀察到國際證監會組織（ＩＯＳＣＯ）正關注財經網紅誤導投資人的情況，將參考國際作法。

至於業者和網紅未來簽署的合作切結書內容，據了解，將以投信顧公會發布的「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」第八條對廣告紅線的規定為藍本，六月底出爐的自律規範也將參酌相關規定，第八條列出的規定共卅六項，今年一月才新增股票型ＥＴＦ不可用月配息為廣告訴求、禁止揭示年化配息率；據了解，業者和網紅的合作管理，之後將納入相關規範。