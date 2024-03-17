產險前二月網路投保件數破百萬件 今年保費有望創新高

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

產險業今年前二月網路投保件數達106.7萬件，較去年同期大幅成長逾三成，總計網路投保金額達7.38億元，較去年同期5.58億元，年成長逾30%。其中，旅平險（含旅遊不便險）網路投保件數突破62萬件，占整體網路投保近六成，投保金額則突破2億元。產險業者預估在旅綜險的助攻之下，產險今年網路投保金額有望較去年成長20%，改寫新高紀錄。

據產險業統計，2月網路投保件數達50萬件，較去年同期大幅成長逾四成，總計網路投保金額達3.37億元，較去年同期2.58億元，年成長逾30%；累計今年前二月網路投保件數達106.7萬件，較去年同期成長逾三成，總計網路投保金額達7.38億元，較去年同期5.58億元，年成長逾30%。

旅綜險持續維持成長動能，2月網路投保件數達29.7萬件，投保金額達8865萬元，累計前二月網路投保件數超過62.4萬件，占整體網路投保逾58.5%，保費達2億元，年成長率高達70.4%。

汽、機車險網路投保簽單保費金額仍居冠，汽車險今年前二月投保件數達15.9萬件，較去年同期增加近2萬件，保費達2.73億元，年成長19.6%；機車險今年前二月投保件數達24.8萬件，較去年同期增加4.8萬件，保費成長逾三成。

產險業高層指出，看好今年網路投保金額再創新高，主要原因有三個，第一，網路投保的成長率在過去幾年基本上都高於簽單保費成長率，這是因為網路投保商品多元化，業者也推出許多「碎片化保險」，給民眾更多選擇；第二則是消費者選擇轉向，現在的消費者在投保產險前，大多會事前上網查資料、做功課，且網路投保快速便利，甚至有些商品還有優惠，因此也越來越多人使用；第三，儘管現在住火險已經可以網路投保，但後面仍有紙本要寄送，有些流程要處理，如今產險公會推動住火險保單電子化，未來使用網路投保也更加方便，也更加環保，有望提升網路投保率。

產險業高層表示，網路投保一定是未來的趨勢，產險去年網路投保保費成長17.03%，保費收入約38.78億元，網路投保件數達538萬件，較2022年成長達38.39%，網路投保總保費收入突破達全體業界簽單1.6%，還有相當大成長空間。今年旅綜險依舊是成長的主要動能，加上幾家大型產險都在努力衝刺網路投保，有機會帶動網路投保保費較去年成長20%。

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