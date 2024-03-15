中華信評：合庫金評等 twAA-/穩定 銀行市場地位穩固

中華信評今（15日）針對合庫金控（5880）做出最新評等為「twAA-/穩定/twA-1+」。合庫金控「穩定」的評等展望係反映：中華信評認為，未來兩年合庫金控集團核心銀行子公司合庫銀行的信用結構應可維持穩定；合庫銀行良好的業務穩定性與穩固的市場地位，應可持續為該強健的資金來源結構提供支撐。

中華信評認為，合庫銀行將採取謹慎的成長步調，且母集團將維持審慎資本政策。前述因素應能使合庫銀行的風險調整後資本（RAC）水準維持在強等級。同時，中華信評認為，未來1至2年合庫銀行的風險結構應不會明顯偏離允當的水準。另，合庫金控集團的合併信用結構應可在未來2年維持穩定，且應不致於會在此段期間內從事過度積極的併購活動。

中華信評指出，合庫金控為台灣以銀行為主體之金控公司中資產規模排名第3大；截至2023年9月30日時的合併資產總值為新台幣4.66兆元。而同一期間合庫銀行對合庫金控資產以及股東權益的貢獻占比則分別約為95%與90%。合庫銀的官股背景與在台灣悠久的營運歷史，使合庫金控集團在國內銀行業中享有良好的市場地位與穩固的商業基礎。就總資產、存款或是放款餘額之排名來看，合庫銀行為台灣三大商業銀行之一。

中華信評預期，未來兩年合庫金控將維持強等級的資本水準，RAC 比可維持在 10%以上的預期。金管會已指定合庫銀行為國內6家系統性重要銀行（D-SIBs）之一，為能在2025年之前達到成為D-SIBs所需的法定資本比水準，未來兩年合庫金控將維持審慎的業務成長策略。

中華信評預期，就全球標準而言，未來幾年合庫金控的獲利能力仍將維持在略顯稍弱水準。合庫銀行獲利能力也較受評等級相當之同業略低，部分源於該行收受來自信用合作社與農漁會信用部等成本較高的轉存款，同時亦承作收益率較低之政策性及政府機關放款之故。

中華信評預期，合庫金控的整體獲利結構在未來兩年期間不會有太大變動，因為在激烈的競爭環境下，合庫銀行的淨利息收益率仍略為偏低，且獲利能力略顯稍弱。金控集團旗下其他非銀行事業體的獲利貢獻度依舊偏低。

最後，中華信評提到，合庫銀行近年來已開始拓展利潤率較高的海外（如美國、歐元區與部分東南亞國家）授信業務，且大部分海外客戶均為台資企業，或是大規模、具知名度且信用記錄良好的美國與歐洲企業。不過，由於東南亞地區經濟復甦的速度較慢，該行對於東南亞的授信業務則抱持更為保守態度。中華信評預期，在合庫銀行允當的風險控管下，海外拓展行動應可維持在可控管的範圍內，並有助於未來兩年的損失經驗表現維持在與同業平均相當的水準。