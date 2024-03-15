兩大考量 國壽短期內不發行分紅保單

國泰金控今日召開法說會，國泰人壽也揭露今年的三大保費成長動能，將來自於傳統型的理財、保障、健康意外險三大領域，國壽執行副總林昭廷表示，2024年在保費收入的增長上，傳統型的理財、保障、健康意外險三大領域，成長約在10%水準。

近來ETF（指數型股票基金）的熱潮，許多解約保單轉投資ETF的說法不逕而走，不過國泰金總經理李長庚指出，相較於去年11月及12月，保單解約狀況在1至2月反而明顯下降，去年11至12月解約流量的確較高，但在過完年之後，解約狀況往下走。他相信壽險商品今年吸引力對民眾而言相對較去年更高，不論是利變型，或新台幣利變型商品，銷量都成長，儘管這波ETF出現銷售熱潮，但他認為ETF對保單的可取代性仍是相對小的，而且很不顯著。

林昭廷也在法說會上回應，國壽目前仍無發行分紅保單的想法，主要有兩大評估，一是儘管肯定主管機關對分紅保單在業務員銷售規範，揭露規範、要求商品訂價上要有一定的現金流量測試等，都有助於降低投資人誤解的風險，但評估由於所有商品都要重新檢視再上架，因此，行政成本會比現在來得高。

另一個更重要的評估在於財務面的考量。林昭廷分析，在接軌前，國壽希望極大化自己的CSM（契約邊際服務，涉及貨幣時間價值的計算），但分紅保單出來之後，一定對利變型等商品會有排擠效果，而且在ICS2.0上路之後，發放紅保單等於把更大部位放在股票上，但在此同時，股價變動在資本上造成的成本，也會比傳統的利變保單來得更大，所以國壽短期沒有發行分紅保單的考量。

至於投資型保單，由於去年已逆勢成長，基期墊高，加上去年從7月之後商品已有新的規範，業務員也需要時間消化規範，因此較保守看待今年的成長。而儲蓄型商品在續期保費、總保費方面則下降。林昭廷表示，今年為止，儲蓄險的保費會止穩，續期保費也會止跌回升。

在台股投資方面，國泰金在法說會上揭露國壽有5040億元的股票部位，因為大盤指數上攻2萬點帶動評價增加，因此整個部位市值已來到近八季新高。