快訊

路邊醉吻女軍人！特勤少將謝靜華遭停職 移送監察院懲戒審查

蘋果iOS 17.4更新後Siri變超笨？網氣：導航回家它卻回「Siri在的地方就是家」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩大考量 國壽短期內不發行分紅保單

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰金控今天召開法人說明會，國壽會中表示，短期內未打算發分紅保單。記者林俊良／攝影
國泰金控今天召開法人說明會，國壽會中表示，短期內未打算發分紅保單。記者林俊良／攝影

國泰金控今日召開法說會，國泰人壽也揭露今年的三大保費成長動能，將來自於傳統型的理財、保障、健康意外險三大領域，國壽執行副總林昭廷表示，2024年在保費收入的增長上，傳統型的理財、保障、健康意外險三大領域，成長約在10%水準。

近來ETF（指數型股票基金）的熱潮，許多解約保單轉投資ETF的說法不逕而走，不過國泰金總經理李長庚指出，相較於去年11月及12月，保單解約狀況在1至2月反而明顯下降，去年11至12月解約流量的確較高，但在過完年之後，解約狀況往下走。他相信壽險商品今年吸引力對民眾而言相對較去年更高，不論是利變型，或新台幣利變型商品，銷量都成長，儘管這波ETF出現銷售熱潮，但他認為ETF對保單的可取代性仍是相對小的，而且很不顯著。

林昭廷也在法說會上回應，國壽目前仍無發行分紅保單的想法，主要有兩大評估，一是儘管肯定主管機關對分紅保單在業務員銷售規範，揭露規範、要求商品訂價上要有一定的現金流量測試等，都有助於降低投資人誤解的風險，但評估由於所有商品都要重新檢視再上架，因此，行政成本會比現在來得高。

另一個更重要的評估在於財務面的考量。林昭廷分析，在接軌前，國壽希望極大化自己的CSM（契約邊際服務，涉及貨幣時間價值的計算），但分紅保單出來之後，一定對利變型等商品會有排擠效果，而且在ICS2.0上路之後，發放紅保單等於把更大部位放在股票上，但在此同時，股價變動在資本上造成的成本，也會比傳統的利變保單來得更大，所以國壽短期沒有發行分紅保單的考量。

至於投資型保單，由於去年已逆勢成長，基期墊高，加上去年從7月之後商品已有新的規範，業務員也需要時間消化規範，因此較保守看待今年的成長。而儲蓄型商品在續期保費、總保費方面則下降。林昭廷表示，今年為止，儲蓄險的保費會止穩，續期保費也會止跌回升。

在台股投資方面，國泰金在法說會上揭露國壽有5040億元的股票部位，因為大盤指數上攻2萬點帶動評價增加，因此整個部位市值已來到近八季新高。

保單 保費 國泰金控

延伸閱讀

收到00878收益分配通知書…股息快入帳了！ 專家：「這幾項」補充保費是獨立計算

星展銀揭露金字塔「頂端客群」3大消費偏好 平均保費是一般卡50倍！

產險前二月保費大增16%

分紅保單附加險研議中 納入癌症險、重大疾病險等

相關新聞

全民瘋ETF因台灣錢太多 超額儲蓄飆3.8兆刷歷史新高

全民瘋搶ETF，就連中央銀行總裁楊金龍都示警要小心「羊群效應」。不少專家指出，這股搶購ETF熱潮與台灣超額儲蓄龐大、閒置...

兩大考量 國壽短期內不發行分紅保單

國泰金控今日召開法說會，國泰人壽也揭露今年的三大保費成長動能，將來自於傳統型的理財、保障、健康意外險三大領域，國壽執行副...

不是信用小白…「先買後付」都是誰在用？業者何利可圖？

個資外洩、詐騙事件頻傳，民眾資安意識因此抬頭，「AFTEE先享後付」透過最新調查發現，台灣民眾對於支付安全需求亦有所提升，由於先買後付（Buy Now, Pay Later, BNPL）可以結帳時不需提供過多敏感個資，預計可望成為吸引民眾使用BNPL的契機，來台六年的日商「AFTEE先享後付」公布其最新成績單和策略。

星展銀揭露金字塔「頂端客群」3大消費偏好 平均保費是一般卡50倍！

星展銀行（台灣）完成花旗消金整併後，台灣金字塔頂端客群成長快速，不僅存款及財富管理客戶數突破百萬，截至2023年底，包含投資、保險和存款的資產管理規模更突破新台幣1兆元，成為星展集團新加坡外的第二大財富管理市場，同時也是外銀在台第一大。現在趁勝追擊，推出全新頂級卡。

降息時程延遲 瀚亞：Q2可增持信用債

隨全球央行2024年將啟動降息，利率將反轉之際，資金有機會從貨幣市場轉向股票與債券。瀚亞投信表示，由於美國經濟仍具韌性，...

證交所3月15日起舉辦看漫畫答題抽獎活動 參加有機會得千元禮券

為促進金融知識普及，臺灣證券交易所自2008年以來，已推出20冊宣導漫畫，希望以生動活潑且淺顯易懂的漫畫內容，向年輕族群...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。