台新積極發展金融科技 獲頒4項國際大獎

台新銀行14日於Retail Banker International Asia Trailblazer 2024頒獎大會中，從國際20個國家、50間銀行、逾250件競爭作品中脫穎而出一次囊括四大獎肯定。

台新銀行指出，因應金融科技快速發展，台新運用新型技術持續創新，以優質服務與嚴格風控，獲頒「台灣最佳個人金融銀行」、「最佳客戶關係管理獎」、「最佳數據分析應用獎」以及「AI機器學習金融服務創新應用獎」等獎項殊榮。

台新表示，無論在消費金融、財富管理、支付金融、數位金融與優質服務等各方面均有卓越表現，獲頒「台灣最佳個人金融銀行」。於用戶端，台新持續推出創新產品，與Gogoro合作推出「Richart x Gogoro購車定存」創新購車方式，讓學生族、未持有信用卡或無法申請貸款的族群圓夢購車；與街口支付合作「街利存」，自動綁定電支帳戶，提供新台幣活儲優利及消費扣款回饋，以進階金融產品服務電支客群。

於商戶端，台新積極推動整合行動收付方案，包括「台新pay+支付模組」、「One碼平台」、「電子禮票券應用模組」、「台新手付」(手機即刷卡機)等服務，打造跨產業金融生態圈。同時於經營面，以數據為基礎運用生成式AI技術打造「台新腦」，提供客戶服務、精準行銷、授信徵審、投資管理等各方面智能支援。

客戶關係管理上，台新銀行於2020年8月即攜手各產業龍頭商戶打造業界首創一站式生態圈場景服務平台Richart Life，Richart Life歷經多年的發展，察覺台新Point在金融與生活生態圈中扮演著重要的角色，更是生活場景串連的關鍵因子。

台新指出，此次獲頒四項國際大獎，顯示個金服務、數位金融及客群經營等面向皆獲得評審高度肯定。未來也將持續深化大數據與AI應用，實現高度客製化經營模式，打造更完善、貼心的服務。