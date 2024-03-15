不是信用小白…「先買後付」都是誰在用？業者何利可圖？

個資外洩、詐騙事件頻傳，民眾資安意識因此抬頭，「AFTEE先享後付」透過最新調查發現，台灣民眾對於支付安全需求亦有所提升，由於先買後付（Buy Now, Pay Later, BNPL）可以結帳時不需提供過多敏感個資，預計可望成為吸引民眾使用BNPL的契機，來台六年的日商「AFTEE先享後付」公布其最新成績單和策略。

2023年在網路爆紅的《山道猴子的一生》短片中，主角運用BNPL（先買後付）方式分期買車，卻償還不起債務，引起社會普遍討論。先買後付（Buy Now Pay Later；簡稱BNPL） 是什麼？顧名思義，它是一種先購買商品、事後再付費的消費方式，消費者不需要擁有信用卡或事先接受信用調查，就能預支特定消費額度，先購買商品或服務，並在消費後，再於特定期限內進行一次性付款或分期付款，於特定期限內全部付清或分期付款。

在台灣，即便電商業的疫情紅利面臨挑戰，但與其消費場景密切相關的BNPL（先買後付）卻還在迅速擴大規模中，目前數量約十家，大多是本土金融或電商背景，包括最老字號的中租「銀角零卡zingala」（前身為中租零卡分期）中信金控旗下中信資融「Fula 付啦」，也有僅對內提供自家用戶的台灣大哥大「大哥付」、美而快集團「後支付fasney」等， 其中，發展最久的外商是六年前就來台的日商恩沛科技旗下的「AFTEE先享後付」，近兩年迅速發展，在台合作商戶已突破3100家，會員則超過130萬名，在全台網路電商平台滲透率居冠。

AFTEE董事長兼執行長角元友樹宣布，今年的目標將會放在與年500億交易額的大型商戶合作，據了解，已有初步鎖定對象，只待相關系統串接及細節確認才會公布，但大型百貨連鎖商場應是其首要鎖定目標對象。

在信用卡陷入激烈肉搏戰，各大銀行幾乎不以其為獲利目標，而是作為經營忠誠客戶、結合其他業務綜效的管道，那麼BNPL（先買後付）又有何利可圖？

先買後付求快速、便利，粉領、上班族也愛用

最主要的原因是趨勢和需求，由於電商滲透率增加、行動支付的普及，在全球金融科技焦點中，嵌入式金融被視為掀起下一波浪潮的領頭羊，私募股權Lightyear Capital 甚至樂觀預估，嵌入式金融於2025 年，能為金融服務業者提供額外2300億美元（約7.24兆）收入。其特點是可將金融服務或產品（例如付款）整合至非金融服務的客戶價值鏈中，塑造更平滑、無縫的客戶體驗，當客戶體驗好，願意頻繁使用，就會帶來額外利潤。

另一方面，也有全球權威研究機構指出，全球嵌入式金融規模580億美元（約1.82兆新台幣），預測2023至2032年增複合率將會達到29％，BNPL（先買後付）就是其中一項重要應用，2023年BNPL全球商品交易總額超過300億美元，自2019以來成長六倍，而該行業利潤決大部分來自向商家收取的交易手續費，以及用戶的滯納金，不過若未付率（呆帳率）過高，也會影響到其獲利，因為基本上BNPL業者的經營形態，等於是已經預先替用戶代付費用了。

據了解，其他國家以20歲、信用小白族群為主，他們的特性是不一定擁有信用卡，並且偏好即時預訂及消費商品及服務，台灣市場方面，根據AFTEE調查，年齡層分布相對平均，30歲以上用戶更看重對個資保護，對資安的保護強度，也成為其使用BNPL的誘因。

台灣市場方面，根據AFTEE調查，年齡層分布相對平均，30歲以上用戶更看重對個資保護。示意圖。圖／Ingimage

AFTEE三支箭突圍積極擴大在台市占率

北美詐騙交易價值全球最高，佔電商詐騙的42％以上，每天都有大量資料洩漏及信用卡盜刷。拉丁美洲國家地區最猖獗，因電商詐騙而損失20％，通過假網站提供獎品誘因，也是偷走個資的方式。詐騙集團收集到個資後，個資容易被洩露、甚至販賣，據指出，黑市僅要一美元就能買到個人信用卡資訊。

第一箭，強化資安與風險控管

近年詐騙盛行，根據AFTEE統計，逾五成月薪超過6萬2000元、高於全台平均薪資的消費者，不願將信用卡資訊留在網購平台上，此外，中高收入區間、51歲以上用戶，更重視個資安全。由於其提供無須將敏感資訊留至網站，透過簡訊驗證後即可結帳的服務，因此黏著不少熟客，最高額度已逐漸擴增到5萬元，整體未付率控制在1％。

雖然BNPL尚未被納入監管，僅有金管會在去年曾發布相關經營建議，但因應政策需求變化，AFTEE也強調，除了目前的三大風控機制「客製化額度」、「動態額度管理」及「充分告知」外，新設「導入中華電信信用評等」與「預防不當使用」兩大機制，全面優化風控保護等級。

客製化額度指的是，通過完整個人資料驗證後就會給與較高額度，信用良好者也會視情況提高額度；而動態額度管理，監控「還款狀態」，隨時管理額度；在充分告知消費者相關權益及給與額外寬限期，只要在寬限期內繳交則不收滯納金，降低未付率。

新增的兩項機制，則是結盟中華電信，透過大數據及信用評估，進行內外部數據比對，視情況管理交易或調整額度。

最後，預防不當使用，是從服務商降低風險，事先防堵高風險交易或修改商家邏輯，舉例來說，只要發現同一位用戶試圖採用多個行動電話註冊，就會事先防堵，並積極預防「額度兌現」、「複數帳號串連」等不當利用；此外，依據商家性質設定付款金額上限等。

AFTEE先享後付目前是電商滲透率最高的BNPL業者。AFTEE提供

第二箭，擴大多角化通路，增加獨家場景

角元友樹今年喊出3600間商戶、會員要達到190萬人目標，劍指全台第一大，他表示，希望藉由通路拓展擴大整體市場份額。

市場愈趨競爭紅海態勢，AFTEE也催緊油門築起護城河，在目前合作的近3100間商戶、16大品類電商中，以樂桃航空、台灣虎航為獨樹一格的亮點，台灣第一家率先進入到機票場景的業者，據了解，同為日系血統的樂桃航空，是首度與BNPL業者合作，首站選在台灣試水溫，其效益將作為後續在日本上線與否的參考。

此外，AFTEE積極布局「多元化場景」，觸角也延伸至台灣消費者日常生活習慣的面向，如去年10月，和全台有9000個據點，超過200萬用戶的台灣最大共享行動電源ChargeSPOT合作，搭配相關促銷優惠，兩個月內訂單就成長96％，在所有綁定AFTEE的用戶中，更有43％是來自ChargeSPOT的新用戶；而根據ChargeSPOT統計，AFTEE也是其2023年成長最顯著的支付工具，大於其他支付逾6倍。

ChargeSPOT 執行長姜建丞指出，在其消費場景中，通常用戶皆已電量告急，最偏好如手機內建支付等步驟少、結帳流程簡短的支付工具，雖然信用卡支付的比例為最高；但以其Y、Z年輕世代用戶占比即高達76％而言，仍有部分無卡族的支付選擇因此限縮，透過導入AFTEE，不需輸入個資或信用卡號、僅需手機號碼就能完成付款，即可大幅減少用戶進行綁訂、等待跳轉付款的時間成本。

值得注意的是，HoHo好服務好生活提供的居家清掃，也成為黑馬，與AFTEE合作一年來，最高支付占比較初上線成長七成以上，固定回購的比例頗高。另一方面，與年輕族群閱讀習慣密切相關的電子書平台，也是近期積極拓展的範圍。

這支箭是否奏效，數字會說話，根據AFTEE內部數據，BNPL 使用者以 30 至 39 歲女性為大宗，占比達 19.36％，若以男女合計來看，30 至 49 歲總占比達 6 成，29 歲以下僅 25.71％，主力族群同時也是最有經濟力的一群人。

AFTEE指出相比前一年，用戶回購率提升10％，平均交易量成長逾五成。歸納其祕訣，是結盟眾多高頻次、低單價的數位類商戶，而合作商戶數量一口氣增加400多家，對於在激烈競爭的支付市場中突圍頗為有利。

第三箭，與電支、銀行等金融生態系相連

值得注意的是，由於BNPL性質相近於信用卡，一樣是先消費，後支付，因此AFTEE結盟的金融生態系，以行動支付和電子支付業者為主，包括：街口支付、全支付PXPay Plus、悠遊付、icash Pay、全盈＋PAY。此外，其與永豐銀行、台新銀行、LINE Bank三家銀行合作帳號直連。

角元友樹指出，AFTEE的服務機制除了可幫助用戶降低個資外洩風險之外，因主要是以「還款穩定性」來評估並累積消費者信用，相較傳統金融業主要以「穩定收入來源」來判定用戶信用依據的限制，更能有效幫助合作伙伴觸及傳統金融產業較難服務到的新客群。藉由此次服務串接，期望讓更多民眾可以擁有「延後付款」的多元選擇，持續深耕金融支付普及化的長期願景。

但總體而言，BNPL雖然頗為風行，但也正因尚未納管，資安與風控機制成為長久經營的決勝關鍵，另一方面，用戶在選擇時，也要注意其對於消費者保護的誠信評價。

（本文出自2024.03.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）