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降息時程延遲 瀚亞：第2季可增持信用債

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

隨全球央行2024年將啟動降息，利率將反轉之際，資金有機會從貨幣市場轉向股票與債券。瀚亞投信表示，由於美國經濟仍具韌性，朝軟著陸目標前進，投資人較願意承擔信用風險，使非投資等級債將吸引資金流入，表現也較其他債種來得優異；隨全球央行有望在今年啟動降息，第2季仍看好投資等級與非投資等級債的表現，建議投資人可加碼布局。

瀚亞投信投資長林如惠表示，全球採購經理人PMI指數脫離谷底，主要地區與國家經濟數據皆出現改善，經濟可望軟著陸；市場預期今年各國央行將有機會啟動降息，美國聯準會將於7月份啟動降息，歐洲與英國央行分別為6月與8月，當未來貨幣政策方向與投資環境較為確定時，對債券投資人而言，有利於累積收益。

針對第2季展望，瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭表示，隨景氣溫和擴張、通膨持續回落下，市場預計聯準會採取緩慢降息的機率較高，而美國短天期公債殖利率有望向下，長天期公債則會持續震盪、走勢持平偏下；信用債部分逐漸擺脫美債利率的高度相關性，預期第2季以區間盤整為主。

周曉蘭表示，美元非投資等級債發行量創兩年同期新高、CCC評等的債券供應已從去年低迷水平反彈，而次級市場流動性好轉，從初次級市場觀察，全球債市發行強勁，需求也相當旺盛，整體結構偏向健康良好；以目前總經與貨幣方向來看，非投資等級債具有高投資價值，今年挑戰雙位數報酬的機率高，惟央行政策失誤與地緣政治風險為主要的不確定性因素。

整體來看，周曉蘭說，固定收益產品吸引力與需求仍高，建議投資人可續抱，並在殖利率反彈時，加碼布局，掌握機會；其中投資等級債隨利率風險下降，適合長期資金布局，可兼顧收益與穩定基本面；雖然經濟動能走弱，但基本面不差，非投資等級債的下檔風險仍處可控範圍，建議投資人以六個月以上的配置角度，以累積收益為主。

美國聯準會 降息

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