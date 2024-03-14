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獨／00940進件量太大 元大證券公告14日才開戶者 不保證完成申購

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
元大證券14日凌晨公告，明確提醒投資人倘若在今日才提出開戶申請的，將無法保證能在ETF（指數型股票基金）募集申購截止日前完成開戶。示意圖／聯合報系資料照
元大證券14日凌晨公告，明確提醒投資人倘若在今日才提出開戶申請的，將無法保證能在ETF（指數型股票基金）募集申購截止日前完成開戶。示意圖／聯合報系資料照

民眾要有心理準備了，倘若今天才到券商開戶，恐怕無法在明日限期內完成00940的申購。元大證券14日凌晨公告，明確提醒投資人倘若在今日才提出開戶申請的，將無法保證能在ETF（指數型股票基金）募集申購截止日前完成開戶。

繼玉山證券昨日宣布暫停受理、富邦證券公告對之後的開戶者無法保證能在期限前完成申購之後，身為此次00940發行者元大投信同一集團的成員，也是最重要的嫡系部隊元大證券也出手。

元大證券在公告中指出，由於00940申購熱絡，臨櫃及線上開戶的申請需求均大量增加，雖然已加速審件，但仍需一定工作時間，因此，從14日起送件的開戶申請，包括補件的，將無法保證可於ETF募集申請日前完成開戶，建議民眾備齊開戶相關文件，以加速審件效率。

元大證券的角色具有高度指標性，一來可說是此次00940銷售最為重要的主力部隊，再者，元大證券更是龍頭券商，承作業務時有最大的胃納量。市場傳出，倘若以目前00940已有上千億的申購量來看，元大證券就超過500億元，現在連元大證券都不得不對外發出公告，代表已進入申購尾聲之時，剩下僅二個工作天的時間，實在難以對現在才開戶的申請者保證能完成申購，為避免之後引發爭議，因此趕快提醒投資人。

券商指出，這次00940之所以讓證券通路疲於奔命，主要由於很多人先前根本沒有證券帳戶，是為了買00940才開的，光是開戶作業就讓券商忙翻。

而一般開戶還得評核KYC（認識你的客戶）資料，需要好幾個工作天，券商最怕的是倘若民眾只是為了參加00940的IPO而開戶，最後卻沒辦法完成申購，到時一定會引發爭議，因此，富邦證券昨日公告，而最具指標意義的元大證券更在今日出手。

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