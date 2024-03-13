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迎超高齡社會 台新人壽推出高倍數壽險保障美元利變險

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

根據國發會2022年高齡化時程統計，台灣65歲以上人口佔總人口比率在2018年已超過14％進入高齡社會；預計2025年就將超過20％邁向超高齡社會，2039年更將突破30％。台新人壽董事長蔡康表示，如何避免「未富先老」的隱憂是國人必需審慎以對的一大課題，隨著國人壽命延長，我國老年人口佔總人口比率的趨勢亦持續攀升，凸顯除了醫療照護需求之外，退休養老、資產傳承等規劃更顯得刻不容緩。台新人壽推出「吉美傳家利率變動型美元終身壽險」提供高倍數的壽險保障，在短年期繳費期間儘速補足家庭保障缺口，同時讓有資產傳承需求的客戶也能及早完善穩健的資產保全，完成愛留下一代的心願。

蔡康指出，超高齡社會的加速到來，人口紅利宣告結束，國人應該正視及早妥善準備退休、傳承等規劃，這些課題與財富的累積及資產保全息息相關，利率變動型壽險就是首選的解決方案之一，透過身故保險金可直接給付予受益人，不必先完成遺產繼承程序才能給付的特性，要保人也可以透過保單「指定受益人」以及「分期定期保險金給付」的功能，將受益權指定給想照顧的後代，讓資產可順利傳承。

台新人壽「吉美傳家利率變動型美元終身壽險」投保年齡從0歲至77歲，繳費期間三年，可提供終身保障至110歲，最低投保金額為3,000美元，未滿16歲最高投保金額200萬美元、16歲以上最高投保金額可達750萬美元。強化家庭保障的同時，也讓資產保全再添防護網，滿足有資產傳承或照顧遺族需求的族群。

此外，台新人壽「吉美傳家利率變動型美元終身壽險」每年有機會享有增值回饋分享金，且從第七保單年度起，增值回饋分享金新增兩項可選擇的給付方式-現金給付或儲存生息，可協助客戶強化退休規劃，邁向愜意的退休生活。保險保障除了提供分散家庭風險的寶貴價值，在實現財富傳承與資產保護上更有其獨特的功能，加上「分期定期保險金給付」的「類信託」特性，民眾可以從容地照顧自己和家人，迎接超高齡生活的到來。

保險金 壽險 退休規劃

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