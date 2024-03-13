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發行數位貨幣 央行有4挑戰

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

銀行業者指出，中央銀行對於何時發行新台幣數位貨幣（ＣＢＤＣ），還有評估來自四大面向的挑戰，包括民眾使用意願會否不高？系統開發，以及設備、人力等的成本太高、相關法規或配套指引不明確、技術能力不足。

而為了讓銀行更願意提供數位新台幣服務，央行也透過問卷提出多種建議，其中在法規或配套上，央行也評估要提供完整的「數位新台幣」指引，並建立完善的監理框架和配套法規，或提供ＡＰＩ（應用程式介面）方便系統串接，同時央行對銀行使用數位新台幣的服務將免收手續費。

此外，央行透過問卷提出的重點問題，還包括數位新台幣的發行對銀行來說是否利益大於成本或是相反？數位新台幣應具有哪些功能來幫助公司的哪些業務執行？數位新台幣的「可程式化」和「全天候」兩大特性是否有助於銀行研發新的金融商品或服務。

銀行業者指出，央行的問卷不只詢問銀行，包括電子支付、第三方支付，甚至虛擬資產業者都在調查對象之列。

央行透過問卷也表達，若發行數位新台幣，銀行作為中介機構可作的事，將包括可為客戶進行ＫＹＣ或開立錢包手續、傳送交易資訊、對交易進行洗錢防制審查、提供用戶介面及其他前端客戶服務，以及將數位新台幣與現金或銀行存款之間的兌換或兌回、爭議及客訴處理、也可透過上述的可程式化功能提供加值服務。

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