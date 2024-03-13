發行數位台幣？ 央行5月揭曉

數位貨幣話題近一年來持續升溫，金融圈人士透露，中央銀行本月初首次向全體國銀進行數位貨幣調查。央行表示，因應未來貨幣支付新形式，央行正在評估導入央行數位貨幣（ＣＢＤＣ）的可能性，已從去年十一月開始委外進行，預計四月結案，最快五月就會公布調查結果。

銀行業者證實，已經收到台灣經濟研究院三月四日的來函，表明是受央行委託來執行調查。央行則表示，評估發行ＣＢＤＣ的調研分階段進行，除了一般民眾、商家、政府機關、學者專家之外，最後階段則調查金融業及支付業者。

金融業者說，ＣＢＤＣ就是新台幣數位化，將來民眾使用ＣＢＤＣ，就如同使用電子支付Ａｐｐ，可直接用QR Code掃碼支付、轉帳或存提款等業務；當需要存提款，民眾可到ＡＴＭ點選ＣＢＤＣ錢包儲值，再將外幣或台幣存入ＡＴＭ，反之，民眾也透過ＡＴＭ提取ＣＢＤＣ錢包的資產。

根據本報掌握的近卅道題目內容，央行提出未來若要發行數位貨幣，會有三大制度設計，首先，未來在發行初期不會支付利息，而是採取保留附息設計的路線；其次，避免銀行存款大量流失並降低數位化幣用於洗錢風險，央行將規畫依照「用戶身分驗證的程度」，訂定不同的持有及交易金額上限；最後，數位新台幣的發行將採「雙層式架構」，由央行向銀行等中介機構發行「數位新台幣」，再由中介機構提供給用戶。

至於央行在問卷中提出的問題，包括發行ＣＢＤＣ是否會導致民眾將部分銀行存款轉為「數位新台幣」，而使銀行身為金融中介者的角色弱化？非銀行機構也可以提供「數位新台幣」，會否排擠銀行的支付業務？未來民眾透過手機就可將存款轉化為數位新台幣，會否使銀行流動性風險提高？在其他支付系統固障時，是否可由數位新台幣發揮備援保障功能？是否向商家收取數位新台幣交易手續費？

央行對此表示，未來若決定導入ＣＢＤＣ，將避免去金融中介化，同時ＣＢＤＣ應與其他支付工具並存，確保互通性，並考慮效率性及支持創新，目前央行已分別完成「批發型ＣＢＤＣ可行性技術研究」及「通用型ＣＢＤＣ試驗計畫」，並正進行意見調查及精進平台設計兩項工作。

據了解，除了調查各界意見、持續測試各種不同技術外，央行還在研究法規架構問題，須評估是要修法還是訂定新法規，主要是因為債權債務關係都是以「新台幣」處理，如果涉及央行數位貨幣，須檢視相關規定如何因應。

此外央行表示，後續將依調查結果，透過座談等方式與各界進行廣泛溝通，以完善整體規畫；平台設計方面，除了提升交易處理量能、開發創新功能外，也會研議離線機制，使收付雙方沒有網路情境下也能使用。