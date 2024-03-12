晟德第2季擴大對子公司豐華生技持股 由47%擴大到100%

晟德（4123）12日宣布，看好子公司豐華生技在全球益生菌市場的成長動能，晟德將在今年第2季透過增資換股的方式，將豐華股份由47%擴大到100%，下半年起豐華將與國際大廠聯手，進一步提升全球自有品牌市占率。

晟德並也公告去年財報，去年合併營收達13.94億元，年增81.69%。稅後虧損9.95億元，每股淨損1.5元。公司雖然虧損，但晟德董事會仍決議每股配發現金股利1.5元，以12日收盤價44.8元計算，現金殖利率3.35%，晟德自2000年起連續24年穩定配發股利，今年仍維持承諾，持續回饋股東。

晟德說明，去年虧損來自權益法認列損失及金融資產評價損失約17億元；但公司仍透過轉投資事業去年度貢獻股利收入及處分投資利益近7億元，另外來自水劑醫藥事業及豐華益生菌事業表現穩健，去年獲利約1億元，因公司現金充足，仍決定發放現金給股東，晟德也參考國內上市櫃公司趨勢，自今年起傾向「配息不配股」的股利政策。

晟德表示，2023年營運成長關鍵為醫藥事業和益生菌事業，醫藥事業聚焦於兒童水劑藥品和中樞神經用藥，水劑市占率在台灣市場已超過八成。由於疫情後口罩解禁，導致呼吸道疾病患者激增，除了連續兩年呈現雙位數成長，去年更實現了25%的年增率。

另外在益生菌事業部份，豐華生技是台灣益生菌CDMO的領導者；去年，豐華生技也已實現了現金流轉正，未來有望進一步提升盈利能力。

展望今年，晟德強調，下一個集團企業積極推動的益生菌大廠豐華，目前已居全球於益生菌領頭羊角色，去年旗下生技之後生元產品「Totipro 益萃質PE0401」，榮獲擁有保健食品界奧斯卡原料獎之稱的「Nutra Ingredients-Asia Award ： Microbiome Modulation（微生物領域）」大獎，展現豐華擁有能與國際大廠媲美的研發實力。

同時，豐華生技去年已完成擴廠，今年產能將大幅提升，以回應市場端需求。另一方面，晟德預計於上半年正式將豐華100%合併，有助於加值晟德整體營收表現。與晟德完成合併後，豐華仍為存續公司，將與國際大廠聯手，進一步提升自有品牌市占率外，擴大公司產品的日常應用場景。