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專家預估 央行6月恐反向升息

聯合報／ 記者陳儷方朱漢崙／台北報導

中央銀行下周四（廿一日）將召開今年第一季理監事會議，主計總處日前發布的最新統計，二月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率暴漲至百分之三點○八，出現劇幅反彈的「Ｎ型」走勢，創一年半以來新高，加上四月電價調漲在即，利率政策是否調整成市場焦點。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，央行面臨國內外兩大壓力衝擊，上半年政策利率按兵不動機會最大。金融業者也預期，本次理監事會議應仍暫不升息：「但六月理監事會議就難說了！」也就是六月決定下半年的利率走向，有別歐美降息，央行屆時可能反向升息。

電價預計四月上漲，勢必帶動物價全面上漲的雪球效應。一家大型金控內部評估報告顯示，台灣在二○二二年、二○二三年兩次電價調幅合計百分之十九點四，但漲幅低於南韓、法國、英國和德國，此外，台灣去年ＣＰＩ年增率為百分之二點四九，也遠低於南韓的百分之三點六以及其他國家，這些可說是過去電價「護航物價」的成果。

孫明德指出，近兩年國內ＣＰＩ漲幅一直在百分之二以上，重點在於觀察是否突破百分之三或更高。下半年央行要面對的問題，除了電價調漲外，還有最近因為中東情勢不穩定，貨運價格大漲造成的輸入性通膨，這兩項國內外因素都將在第二季開始發酵。

孫明德說，美國目前的利率為百分之五，台灣是百分之二，本來就有一段差距，因此央行不太可能跟著美國降息，反而會因為自己的物價漲幅，而考慮採取升息手段。

美國 調漲 電價

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