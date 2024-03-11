國泰世華頭份分行喬遷開幕 進駐尚順商圈鄰近竹南科學園區

為滿足苗栗頭份、竹南地區日益成長的金融需求，原國泰世華（2882）香山分行11日宣布，喬遷新址至苗栗縣頭份市中央路，同時更名為頭份分行，持續為民眾提供多元、便捷的金融服務。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，為迎合求新求變的市場需求 ，國泰世華頭份分行成立後將持續落實以客為尊精神，引進各項金融創新服務，致力為鄰近的苗栗頭份、竹南地區客戶提供更便利、優質的金融服務體驗。

國泰世華頭份分行新址位處苗栗縣尚順育樂商圈，鄰近全台最大室內主題樂園尚順育樂天地，以及尚順購物中心、尚順君樂飯店等，生活與交通機能成熟，且更貼近竹南科學園區。

近年受惠半導體產業聚落成形，吸引相關上下游廠商進駐，帶動周邊建案持續火熱，為頭份及竹南地區引進龐大人口紅利。為滿足廣大客戶金融業務發展需求，頭份分行進駐後可就近服務頭份及竹南二地急遽成長的商、住客戶，以嶄新風貌提供更專業與貼心的體驗。

為讓客戶能安心從容洽辦業務，國泰世華頭份分行以銀行客戶體驗為核心，透過全新改裝設計，將分行的服務坪數從原址的154坪擴增至207坪，讓整體空間更加寬敞舒適，並配置全新的服務台窗口、理財等候區數量，大幅提升服務效率，更擴增汽機車停車格，讓民眾停車更加便利。

此次頭份分行開幕後，將與苗栗分行共同為在地民眾提供一站式貼心金融服務。在優化實體分行硬體設施的同時，國泰世華亦持續升級數位及自動化服務，確保客戶擁有線上線下一致且流暢的使用體驗，減少臨櫃等候及業務處理時間，讓專業團隊有更充裕的時間提供多元諮詢服務。目前國泰世華銀行提供24小時自動化服務區、CUBE App、證券帳戶申辦與智能投資等多項數位／線上金融服務。

此外，為營造全方位友善場域，落實企業社會責任，頭份分行環境設施均符合無障礙相關標準規範，包含友善櫃檯、手語視訊翻譯與無障礙ATM等，提供溫暖無礙的金融服務場域，持續落實友善金融的公平性與可及性。

國泰世華銀行頭份分行新址為苗栗縣頭份市中央路132號1、2樓，如需更多訊息，可撥打國泰世華銀行頭份分行專線：（037）558-888。