降息前動作快 銀行推出美澳雙幣優利定存年息7%

市場預期美國下半年可能展開降息，多家銀行推出美元優惠存款方案，提供想在市場降息前鎖定優惠利率者。

滙豐（台灣）商業銀行宣布為新加入的私人銀行與卓越理財客戶提供美澳雙幣優利定存活動，只要以新資金同時承作美金與澳幣定存，便可享三個月最高年息7% 的尊榮禮遇。

滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處消費金融管理部資深副總裁黃至弘表示，美元是國人最愛持有的第一大外幣，觀察顯示澳幣的需求也逐步攀升，除了因為目前澳洲利率維持在近12年高點外，澳洲與美國都是國人選擇留學深造的前二大國家 ，不論是海外生活或留學財務規劃都需要及早準備。

滙豐銀行因此推出美澳雙幣7%優利定存活動，即日起至2024年6月30日止，符合新戶資格的私人銀行與卓越理財尊尚 (Premier Elite) 客戶，以新資金同時承作美金與澳幣定存，只要符合最低金額及承作限額內，兩種外幣的定存金額可隨意搭配，便可享有三個月天期7%年息的優利。

合庫銀行則推出「113合優利02」美元定存優惠專案，提供低門檻、高利率的美元資金停泊選擇，讓小額資金也能享高利。

專案期間3月11日至4月3日，只要是新資金，不論是新結購、自他行匯入皆可承作，達門檻後最高可享一個月年利率5.20% 、三個月年利率5.30%優利定存。