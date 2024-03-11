快訊

「請不要認輸！」《七龍珠》作者13年前留給日本震災的訊息

兒盟轉介保母...議員揭男童悲慘身世 等出養卻遭虐近4月無人知

「學姐」黃瀞瑩結婚了！超甜婚紗照曝光 柯文哲、王世堅當證婚人

降息前動作快 銀行推出美澳雙幣優利定存年息7%

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
滙豐銀行重磅推出美澳雙幣三個月優利定存最高年息7%活動。圖/滙豐銀行提供
滙豐銀行重磅推出美澳雙幣三個月優利定存最高年息7%活動。圖/滙豐銀行提供

市場預期美國下半年可能展開降息，多家銀行推出美元優惠存款方案，提供想在市場降息前鎖定優惠利率者。

滙豐（台灣）商業銀行宣布為新加入的私人銀行與卓越理財客戶提供美澳雙幣優利定存活動，只要以新資金同時承作美金與澳幣定存，便可享三個月最高年息7% 的尊榮禮遇。

滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處消費金融管理部資深副總裁黃至弘表示，美元是國人最愛持有的第一大外幣，觀察顯示澳幣的需求也逐步攀升，除了因為目前澳洲利率維持在近12年高點外，澳洲與美國都是國人選擇留學深造的前二大國家 ，不論是海外生活或留學財務規劃都需要及早準備。

滙豐銀行因此推出美澳雙幣7%優利定存活動，即日起至2024年6月30日止，符合新戶資格的私人銀行與卓越理財尊尚 (Premier Elite) 客戶，以新資金同時承作美金與澳幣定存，只要符合最低金額及承作限額內，兩種外幣的定存金額可隨意搭配，便可享有三個月天期7%年息的優利。

合庫銀行則推出「113合優利02」美元定存優惠專案，提供低門檻、高利率的美元資金停泊選擇，讓小額資金也能享高利。

專案期間3月11日至4月3日，只要是新資金，不論是新結購、自他行匯入皆可承作，達門檻後最高可享一個月年利率5.20% 、三個月年利率5.30%優利定存。

定存 滙豐銀行 降息

延伸閱讀

降息機會恐提早因美國失業率攀高？ 她：台股高股息ETF「熱」有機會穩定股市

降息議題燒 壽險金控投資價值浮現

美投等債 甜蜜點浮現

美歐央行離宣布戰勝通膨愈來愈近 Fed對6月降息更有信心

相關新聞

國泰金旗下國泰人壽成立工會 成為國泰金旗下首家工會

全金聯今日指出，由於國泰人壽長期以來在替換契約的規定上的諸多問題，在全國金融業工會聯合總會（全金聯）及各金融業工會協助支...

17銀行可望和集保簽約

集保公司將出任開放銀行第三階段的ＴＳＰ業者，據了解，集保的官方背景得到金融業者的信賴，目前已知有意參與第三階段的不只八大...

開放銀行第3階段有譜 交割更便利

開放銀行第三階段出現進展。金管會公布開放銀行第三階段申請後，幾個月來「只聞樓梯響」，知情人士透露，集保公司日前已與金管會...

新壽增資計畫缺失 金管會擬開罰

新光金控、新光人壽二月向金管會提出對子壽險增資、及提升六月底資本適足率（ＲＢＣ）計畫，金管會認為，兩項計畫無法讓新壽六月...

分紅保單崛起「一哥」將易主？ 富邦人壽首年開賣創佳績

睽違逾十年，富邦人壽在2023年第2季宣布重新推出分紅保單，首年開賣便創下近300億元的亮眼成績；富邦人壽以黑馬姿態衝出...

金融業最強1月…狂賺千億 台股衝高效應…2月可望再創佳績

金管會統計，2024年元月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘，首度衝破千億元達1,060.2億元，刷新史上同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。