永豐銀主辦東豐35億聯貸案 助攻新南向

助攻新南向，永豐銀11日宣布主辦東豐纖維集團新台幣35億聯貸案，為5年期，擬用於興建自動化、智能管理新廠，同步導入光電實踐永續，該案為永豐銀統籌主辦今年首宗新南向聯貸案，並擔任額度及擔保品管理銀行。

永豐銀指出，為了助力企業布局海外市場、建構完整供應鏈，永豐銀行統籌主辦今年首宗新南向聯貸案今日正式簽約。永豐銀行表示，旗下統籌主辦紡織業者－東豐纖維集團新台幣35億元、5年期聯貸案並擔任額度及擔保品管理銀行，資金用於充實該集團中期營運週轉、購置海外廠房設備及興建位於印尼的成衣新廠。

今年首宗新南向聯貸，推動產業升級。支持政府推動新南向政策，永豐銀行以金融的力量創造雙贏。永豐銀行表示，此次聯貸案主要將協助東豐興建位於印尼的新廠，同時導入自動化設備、科技智能管理系統以提升生產效能，同時也將投入太陽光電系統及廠房綠化以實踐永續營運。

多面向金融服務，響應國際淨零趨勢，永豐銀行同步提供多面向金融服務，協助企業提升國際競爭力；永豐銀行表示，例如為攜手企業響應永續發展、邁步淨零願景，協助企業進行前端碳盤查及後端查證，提供建置能源管理系統相關專屬優惠並協助申請智慧機械投資抵減，以及建置電廠、買賣綠電信託交易與永續發展連結貸款等。詳細資訊請連結永豐銀行官方網站查詢。

東豐纖維成立於1954年，70年來在台灣及全球多國設有生產基地及服務據點，為織造、染整、成衣製造垂直整合的專精服務企業；2018年於台灣設立創新研發中心，推動綠色技術與高質紡織品研發等。

因應全球ESG淨零碳排潮流，東豐積極制定減碳策略，包括建置太陽能發電站朝向100%綠電自發自用，同步發展廢水回收處理再生、廢料循環再生等技術，截至去(2023)年，紡織品產品碳排指數已減少33%，並累積使用超過500萬噸環保回收材料。前(2022)年亦加入綠色和平組織（Greenpeace）RE 10x10綠電倡議，致力能源轉型及永續發展。