掌握商機精準布局 元富期貨投資論壇3月22日重磅登場

新光金控旗下元富證券子公司元富期貨，首度攜手元富投顧及元大投信於3月22日舉辦免費的投資論壇，此次邀請元大投信黃議玄、元富期貨李勁霖及元富投顧許芷雁三位金融菁英，分享Fed降息預期、台股布局商機等精彩內容外，會中將解析2024年最新油、金、產能趨勢變化，與美台經濟及金融市場的展望與策略，為投資人掌握絕佳投資時機。

元富期貨表示，近期金價上漲受到美元疲軟和中東緊張局勢加劇的推動，黃金創下歷史新高，特別是對政治不確定性和石油供應中斷的擔憂，除了黃金的避險吸引力外，全球亦關注亞洲市場對貴金屬持續不斷的需求，增強了黃金作為首選避險資產的地位。同時，通膨危機是否將捲土重來，永續減碳等議題持續影響著全球經濟與產業，2024年是否會再次出現未知的黑天鵝事件，增添了市場的不確定性。至於降息何時啟動，也成為市場關注的焦點，面對2024年美中關係緊繃、地緣政治風險提高，預測全球經濟將繼續面臨多重挑戰。

元富期貨「2024投資論壇」將於3月22日於元富證券總公司11樓舉行，特邀元大投信期貨分析師暨基金經理人黃議玄，分享原油投資觀點，通過了解地緣政治及情勢等市場消息面因素為影響原油價格變動之關鍵要素，可以更好掌握原油市場脈動，以及更明智地作出投資和交易決策，為面臨多變景氣與地緣政治風險的台灣金融市場，提供資源布局方向。

元富投顧研究團隊陣容堅強，負責台、美、歐、中、日五大區域經濟研究，及股、匯、債資產配置，已連續三年獲得CMoney《金曜獎》最佳研究報告-盈餘預估準確獎第一名，透過精準掌握股市投資趨勢等分析看法，對法人及元富證券客戶均有極大影響力。中場將由元富投顧總經組經理許芷雁，帶來2024年美台經濟及金融市場展望之解析。元富期貨協理李勁霖協理分享「降息延緩下的黃金交易觀點」，說明商品期貨進場的良機與布局金融市場的最佳時機，相信是許多投資人關心的焦點。