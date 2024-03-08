華南銀行推出「美利30企業美元定存」專案 享年息5.28%優利

為滿足民眾外幣資產配置需求，華南銀行陸續推出多檔外幣優利定存，其中，自2月1日起所推出【匯利雙優好運龍來美元定存】專案，門檻輕鬆，起存額3千美元，民眾可直接透過個人網路銀行，一個步驟簡單完成新台幣換匯美元及轉存優利定存，即享三個月期年利率5.15%、六個月期年利率5.0%的優惠利率；另外，若是臨櫃以美元新資金(含新台幣結購或自他行匯入)，起存額只要1萬美元，也可享三個月期年利率5.15%的優惠利率，建議有外幣需求的民眾，可把握專案期間在新的一年加碼新春好彩頭。

此外，華南銀行也鎖定為因應支付國外款項美元需求高的企業戶，能有效運用閒置資金，自3月1日至4月15日止，推出【美利30企業美元定存】專案，同樣以美元新資金，起存額30萬美元(含)以上，即享三個月期年利率5.28%的優惠利率，讓企業戶靈活運用資金並可賺得優利！

華南銀行提醒，民眾除多方比較各家銀行利率外，同時也應多留意不同的專案天期、承作條件及注意事項等，舉例來說，部分銀行可能提供極具吸引力的利率，但天期只限7天、14天及一個月不等，或限定該行新客戶，或訂有高門檻承作金額限制等。另外，民眾仍需注意匯率走勢，避免日後美元轉換回新臺幣或其他幣別時所可能產生之匯率兌換風險，且應留意市場走勢並分批布局美元資產為宜，民眾可先安排資金或評估運用情形後再行申辦，更多專案內容與注意事項，請至華南銀行官網最新消息查詢。