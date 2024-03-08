壽險業砸3600億元避險錢丟水裡？不是匯率鍋、敗筆是它

2023年全年新台幣兌美元匯率變動不到0.1元，卻讓壽險業砸了3602億元天價的避險成本，吞噬了獲利，有業者喊出放在AC部位債券，不要避險，等於不需做匯兌的資產評價；據了解，匯兌評價是依9號公報（IFRS 9）規定，是國際一體適用，並非是金管會規定。

依IFRS 9規定，資產需做評價，包括壽險業龐大債券部位擺在AC（攤銷後成本），以持有到期為目的，也需做匯兌評價，匯兌損益也會進入損益表。

業者認為，AC債券部位都持有到期，台幣全年晃動根本不到0.1元，可豁免做匯兌的資產評價；但財金官員說，台幣全年晃動幅度低，這是事後諸葛，如果都不避險，屆時台幣升值了，但壽險業淨值卻很高，這合理嗎？

再拉長時間來看，假設新台幣兌美元匯率過去十年間，歷經了高低起伏，最後終回到原點，這十年間、壽險業AC部位資產都未能如實反映，財報會失真，對投資人權益有保障嗎？也可能沒有一家會計師敢簽證。

財報應該是真實呈現經過一年後的價值，況且壽險業AC部位一年可以賣5%，也並非全都是持有到期。

官員認為，避險成本高低的根本原因是「外幣資產太多」，業者賣了太多保單，收了台幣保費，找不到國內投資商品，只能瘋狂投資海外市場，產生幣別錯配，最終惡性循環的結果。

如果業者不想花大錢避險，那麼，唯一的一條路就是厚植淨值，當淨值夠厚，就可以少避險、節省避險成本支出。