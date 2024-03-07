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立委鼓吹公股行庫「公公併」財長提出八大重點必須同時做到

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
財政部長莊翠雲提出公股行庫推動公公併要符合八大重點。聯合報系資料照
財政部長莊翠雲提出公股行庫推動公公併要符合八大重點。聯合報系資料照

公股金控獲利落後民營金控，立委黃珊珊今日在財委會上提及「公公併」話題，對此，財政部長莊翠雲當場提出八大重點，亦即若要推動公公併，首先要從雙方的企業文化融合、經營策略、優勢互補、市場定位、員工安置、據點裁撤這些要項來評估，而且在程序上，必須公開透明，而且要符合市場的機制，此八大重點必須同時符合。

黃珊珊質詢時問莊翠雲，是否考慮過讓公股銀行可以透過聯盟、連線等方式，將不同公股金控及銀行的不同長處作配搭，甚至在員工權益考之下，考慮公公併？特別是對「公公併」，黃珊珊強調，公股金融機構現在競爭力遠不如民間，希望財政部推動公公併來增加公股銀行在國際和國內的競爭力，並要財政部說明，在合併之前公股如何透過不同的戰略合作來發揮綜效？

莊翠雲回應，公股各有不同的強項，與其歷史背景及專業投入有關，財政部已對於八大行庫，推出「金控雙引擎及銀行雙翅膀」政策，都希望在行庫在現有強項之下，再拓展另一強項；黃珊珊則認為，公股行庫雖然都有國家政策任務及政策責任，但在獲利上，仍應和民營金融業競爭，而且民營金融業合併，例如富邦金併日盛金，使民間業者更強，但公股相對更弱，因此提出公公併主張。

莊翠雲表示，若要合併，就必須做到上述的八大條件。黃珊珊進而要求財政部提出在保障員工權益和符合政府政策之下，有哪些較佳的方案可產生和民間金控更有競爭力的公股行庫。

公股行庫 財政部 金融業

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