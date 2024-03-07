兆豐投信推出「活利充沛」基金方案 透過智慧型循環母子基金投資

兆豐投信推出「活利充沛」基金方案，透過「智慧型循環」母子基金投資法，以貨幣市場基金作為母基金，搭配自選基金作為子基金，建構投資組合。這樣的投資方法，可以讓普羅大眾也能輕鬆投資理財。

投資人可申購兆豐寶鑽貨幣市場證券投資信託基金作為母基金，每月固定日期贖回部分母基金，轉申購自選子基金(最低申購金額1,000元)。當子基金報酬率達到預設目標時，系統自動贖回子基金並轉申購回母基金，如此循環操作。

此種投資方法的優勢有三：

1、母子基金配置靈活。母基金提供穩健的報酬率，子基金掌握投資方向，兩者組合可降低投資組合風險。

2、子基金可設定在低檔時自動加碼。

3、子基金獲利達目標後可自動停利轉回母基金複利。

兆豐投信董事長陳佩君表示，透過此智慧型循環投資法，可以降低基金投資門檻，讓更多小資族、年輕人及上班族輕鬆投資，同時強調，只要早早開始理財，善用此方法，也能創造個人現金流，是理財的最佳工具。