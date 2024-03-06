四大首家 KPMG 取得 TAF ISO 17029確證與查證機構認證

巴黎氣候協定後，各國主管機關開始訂定減碳路徑，政府亦於2023年2月15號修正公告「氣候變遷因應法」，規範盤查與查驗、徵收碳費、效能標準、事業新設或變更排放源增量抵換、強化自願減量機制等多元規定。

因應前述各項機制對於溫室氣體排放量盤查與查驗之需求，KPMG 成立全資子公司「安侯碳資源服務公司」，依據 ｢ISO 17029 確證與查證機構之一般性原則與要求｣ 取得全國認證基金會（Taiwan Accreditation Foundation，TAF）認證，可以提供包括溫室氣體、水及其他永續指標的確證與查證服務。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，KPMG去年獲得金管會肯定 ，為四大首家獲得永續指標暨溫室氣體確信資格的會計師事務所。KPMG近年來持續擴大在ESG領域的投資，用專業的服務攜手客戶一起朝永續道路前進，除了持續招募永續人才外，今年KPMG再接再厲取得TAF認證資格，為四大首家獲得ISO 17029認證之查證機構。身為四大會計師事務所並同時取得金管會確信機構與TAF查證機構雙認證，未來可提供客戶一站式的確信/查證服務，協助企業與世界同步永續使命與行動。

KPMG安侯碳資源服務董事總經理黃力家認為，為達成2050淨零排放的全球目標，國際各品牌商與供應鏈積極推動自願性溫室氣體盤查與第三方查驗，KPMG取得ISO 17029認證，可就各種自願性永續指標提供查證與確證服務，指標包括組織溫室氣體盤查、溫室氣體減量專案、產品碳足跡、碳中和、耗水費及其他永續性指標。

除了服務國內客戶，KPMG透過全球會員所可提供海外僑台商因應供應鏈要求所需的ISO溫室氣體查驗服務。歐盟CBAM已於1月開始試行申報碳排放量，2026年進入CBAM正式期後，KPMG可提供碳排放量的第三方查證服務。