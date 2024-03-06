助小資族建立保障 保誠人壽推一年定期住院日額醫療險

為經濟打拚的小資族，在衝刺事業之時要顧及自己的健康，醫療保障一定要先顧好，避免因突來的意外或生病導致收入中斷，或是增加家庭支出。保誠人壽為讓小資族可以輕鬆彈性地建立醫療保障，特別在網路投保平台推出一年定期住院日額醫療健康保險，每日只需銅板價，安心規劃醫療保障。

根據2022年衛福部統計數據顯示，國人每年使用一般病床的平均住院日數為8.6天，若因病要住院，舒適的休養空間有助治療。有醫療保障的支援，民眾在選擇病房時可更彈性，也有機會減輕住院期間無法工作帶來的經濟負擔。「保誠人壽e保天天一年定期住院日額醫療健康保險」透過住院日額給付強化住院保障，協助民眾在住院期間獲得較佳的療養品質。

預算較低的小資族可能因手上資金有限，擔心投保醫療險每年的保費支出難以負擔。保誠人壽提醒，小資族事業才剛起步，若忽略規劃完整醫療保障的重要性，當生病住院致收入中斷時，同時又要負擔醫療支出，將會帶來雙重損失。因此，保誠人壽建議小資族可以選擇透過定期型的日額醫療險，以較低預算滿足對於醫療保障的期待與需求，也可保有日常資金規劃的彈性。

為協助小資族輕鬆打造醫療保障，保誠人壽特別在網投保平台推出「保誠人壽e保天天一年定期住院日額醫療健康保險」，透過行動裝置簡單輸入基本資訊，即可試算保費及投保，隨時隨地規劃保障，每日保費只需銅板價即可投保。除了基本的住院日額保險金，給付內容還包括加護病房或燒燙傷病房保險金，讓住院保障更加全面；保單亦會依住院天數最高提供2倍保額加倍給付，補貼長期住院的醫療支出負擔。另外續保最高年齡可達65歲，從人生黃金期到退休皆有保障。

以30歲的女性投保保誠人壽e保天天一年定期住院日額醫療健康保險為例，保險金額2,000元，年繳保費2,180元，換算每日保費約6元，繳費年期1年，保險期間1年，每年正常續保，若不幸在保險期間內遭公車撞擊，住院100天，其中於加護病房20天，在住院第1至30日的住院日額給付為保險金額的一倍、理賠為6萬元；由第31至第90日的住院日額給付為保險金額的1.5倍，給付18萬元；第91~100日的住院日額給付為保險金額的2倍，給付4萬元，另外因入住加護病房，將有每日2,000元之加護病房保險金給付4萬，總共可獲得之保險給付為32萬元。