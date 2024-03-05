利多來了！金管會准壽險業海外發債 今年可見首案

金管會宣布，開放壽險業可在國外成立特殊目的公司（SPV）、在國外發行具資本性質的債券，此舉可增加壽險業籌資管道、強化資本、接軌ICS等三大利多，已有大型壽險業者磨刀霍霍、準備遞件申請，最快今年就可看到首案。

惟壽險業成立SPV的資本金、及發債額度，這兩項均都得計入該壽險業國外投資限額中。金管會後續將修改「國外投資管理辦法」將SPV等列入，估上半年將完成法規調整。

依規定，壽險業國外投資限額以可運用資金45%為限，但目前僅有4家壽險業獲准達45%上限，5家獲准限額是41~44%，另9家則落在36~40%，換言之，當壽險業赴海外成立SPV並發債時，都會吃掉該壽險業國外投資的額度。

保險局副局長蔡火炎說，壽險業在海外發債，資本性質將比照國內，若是發行非累積、無到期日的次順位債，可計入T1L（第二層資本），發債總額以風險性資產20%為限；若是發行具累積、有到期日次債，則計入T2（第三層資本），發債總額以風險性資產100%為限。

他說，SPV是屬於特定目的，現有各壽險業者的SPV都是以投資國外不動產為目的，因此不可能用原來SPV去發債籌資，需新設以發債為目的的SPV。

未來壽險業要新設海外SPV發債，需取得保險局兩道核准程序，一、新設SPV需依「國外投資管理辦法」，包括保險業申請資格條件、文件，資金運用項目、限額、交付保管機構、及投資後管理內控等，這部分金管會將會在修法規。

二、壽險業申請發海外債需要核准，如業者可申請一個發債100億美元總額並採分次發行，但每次發債總額都需要申請核准。

據了解，壽險業設海外SPV公司發海外債，是壽險公會提案，認為國內債券市場胃納量有限、加上買盤又多是企業法人、四大基金，市場資金有限下，出現業者「先搶（發債）、先贏」，或實際募得資金較低、或是資金到位時間延後現象。

金管會考量後也同意放行。蔡火炎說，放行主因是考量國內債券市場胃納量有限、但壽險業發債籌資需求大，因此放行讓業者有較大籌資管道。據統計，2023年六大壽險業申請發債最大額度就達1,110億元。