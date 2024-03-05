台新金法說會／林維俊估台新人壽2026後為金控帶來貢獻

台新人壽近年積極擴展業務規模，在持續推出新產品及銀行保險通路銷售動能支撐下，2023年總保費收入為291.9億元，其中初年度保費（FYP）收入為126.9億元，市占率1.89% ，業界排名提升至第13名。但若是考量收購價格攤提，台新人壽仍未幫金控帶來貢獻，對此，台新金控總經理林維俊指出，「經營人壽至少要忍受七年的虧損」，目前就是要讓人壽快速的成長，他也看好台新人壽在2026年接軌IFRS 17後，成為金控獲利的一大支柱。

台新金控今日召開法說會，法人詢問，若考量收購價格攤提（PPA），人壽在2022、2023年對金控的貢獻為負，是否能於今年轉正？林維俊表示，人壽攤銷數字每個月不同，約落在3,000~4,000萬元左右，這兩年金額不會有太大的改變，每年約4億元上下。

林維俊指出，「早期大家在說經營人壽，至少要能夠忍受七年的虧損」，這是他以前念書時代的一個標準說法，意思是說，壽險公司在賣保單時，初年度都會有一個初年損，獲利會在日後的年度慢慢回收，所以現在我們對人壽的基本策略是要人壽盡快長大，金控願意忍受短期虧損，創造長期價值。因此當在投資各方面有實現獲利，就利用這個獲利來支持初年度的損，當兩者平衡之後，這個損失或是獲利都不會是太大的數字，也就是說，原本是可以是獲利的，但是台新將其轉換為成長的動能，讓人壽快速的成長，未來的方向也將維持這個基調，因為台新人壽的體質很好了，現在就是需要擴大規模。

但林維俊說，這個忍受也不會太久，因為到2026年1月1日開始實行IFRS 17，對於壽險保單的獲利及費用攤提都是用分年度來攤，所以2026年以後相信就不會有初年損的狀況，屆時就可為金控帶來貢獻。

另外，台新金與財政部的彰化銀行經營權之爭，經18年的纏鬥已落幕。台新金也陸續出售彰銀持股，目前持有彰銀帳上仍存餘6億股，約5.58%，之所以仍持有彰銀，主要是因當時台新金發行可交換特別股及可交換債，因此，必須持有彰銀，當可交換特別股或可交換債到期時，台新必須提供一股對一股的彰銀股票給投資人。