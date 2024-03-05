台新金、台新人壽獲保險龍鳳獎 人才培育獲肯定

台新金控（2887）獲得社會新鮮人就業高度青睞，現代保險教育基金會4日公佈2024年「全國大學保險財金等系所學生就業意願」調查結果，並舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮，台新金控第9度蟬聯全國財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，台新人壽並首度榮獲應屆畢業生「最嚮往的壽險公司」，顯示台新金控永續經營與職涯發展的成果獲得年輕學子高度肯定。

台新金控總經理林維俊表示，人才是支撐企業發展與成長的關鍵，台新金控配合各事業單位之業務規劃與需求，透過產學合作、海外求才、產訓/研發替代役等三大多元管道，網羅最契合與優秀的人才。台新並依職務提供具市場競爭力的薪資條件，在福利部分台新以用心、細心、貼心、真心與熱心的五心服務精神，提供優於勞動基準法之福利條件，並設計一系列從就職到老年的福利規劃，讓員工及其家庭在生命週期中的不同階段皆能獲得妥善照顧。台新並提供業界首創的台新大學學習帳戶，讓同仁可以充實自我專業技能，學習第二專長及多元進修外，還可以運動強身，此外員工持股信託也是具市場競爭力的一項福利。

台新人壽自加入台新金控後，業務快速成長、組織穩健擴展，今年首度參獎即榮獲「壽險公司內勤組優等」、「壽險公司外勤組優等」雙獎，代表台新人壽專業的業務團隊及高品質的服務獲得年輕人的肯定。台新人壽董事長蔡康表示，迎接龍年新氣象，為了提供優質的保險商品與服務給廣大的民眾，公司持續擴大招募壽險顧問及內勤保險專業人才，同時強化精進人才培訓，為業務通路投入金控資源與專業輔導，建構完整的訓練系統。台新人壽內外勤通力合作，將持續關注社會趨勢與客戶需求，擴大壽險顧問團隊與強化多元業務通路，提供滿足客戶不同人生階段需求的保險商品，也期望吸引更多優質新血加入，一起共創新局。

台新金控績效表現優異，事業版圖穩定成長，今年將釋出超過3,000個職缺，延攬多元領域人才。台新長期以來重視員工的聲音，依照員工生涯、職涯不同階段需求，完善對員工的全方位的照顧，並持續優化職場體驗，致力於打造平等、多元的幸福職場環境，期許持續提供更優質的工作體驗打造最佳雇主品牌。