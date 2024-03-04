5年調薪3次 合庫今年平均加薪幅度達6.65%

2024全國大學保險財金等系所學生就業意願大調查結果出爐，合庫金控（5880）再度榮獲畢業生票選為「最嚮往的金控公司」，截至目前已五度獲頒保險龍鳳獎，本次更從多家金控中脫穎而出，首獲金控公司之特優獎，而子公司合庫人壽亦同獲肯定，獲頒「最嚮往的壽險公司」內勤組及外勤組之優等獎，合庫金控集團共奪得3大獎項。

合庫金控除多次獲網友票選為「幸福企業」外，近年亦為保險龍鳳獎的常勝軍之一，此外，合庫已連續9年獲證交所篩選納入「臺灣高薪100指數」成分股，並九度入選「臺灣就業99指數」，足見證交所對於合庫重視員工薪酬福利暨協助政府提高就業率之肯定。

經統計合庫近5年來已全面調薪3次，繼2019年、2022年之後，今年初合庫金控及子公司合庫銀行再為全體員工調薪4%，加計年度考核後之晉薪，平均加薪幅度高達6.65%，另為增進員工福利，員工午餐津貼亦有所調整，實際加薪幅度再次提高。除此之外，鑒於子公司合庫銀行開辦員工持股信託之成效良好，員工參加率高達97.5%，為強化集團員工向心力，今年度擴大辦理將金控及其他子公司均納入適用，以行動展現對公司永續發展的信心。

合庫今年持續招募新進人員，除於年初由合庫銀行及合庫資產管理辦理第一梯次公開招考108人外，合庫銀行第二梯次公開招考期程將配合同學畢業季時間，規劃於3月份報名、4月底及6月初分別辦理筆試及面試，並預計於6月中旬公告錄取名單，讓畢業生得以優先卡位、畢業即就業。第二梯次公開招考預定招募儲備菁英、一般金融、徵授信/外匯、理財/助理理財、客服、金融科技、資訊及資安等19類人員，共計326人，有關其他新進人員招募相關資訊，請詳閱合庫銀行及財團法人台灣金融研訓院網站。