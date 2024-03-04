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立委憂比特幣泡沫化？金管會：有4風險、擬推基金代幣化

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
比特幣已漲破60,000美元，進逼歷史高點。 路透
比特幣已漲破60,000美元，進逼歷史高點。 路透

立委吳秉叡指出，虛擬資產沒有實際價值都是投資人信心堆疊，憂心最後會泡沫化，呼籲金管會推代幣化做投資替代，金管會主委黃天牧說，虛擬資產沒有內在價值、波動性高、平台有風險、錢包管理疑慮等四大風險，金管會正在研擬推動「基金代幣化」。

黃天牧說，大家對虛擬資產除了投資上帶來漲幅外，還有一個是和未來區塊鏈發展的連結。

觀察美國和新加坡，重點是 RWA（Real World Assets），這是有實質經濟價值的金融資產代幣化，透過區塊鏈把它數位代幣化，這是各國金融監理機關注意的問題，金管會從半年前，就重視金融資產代幣化的問題。

這跟虛幣管理是不同邏輯，虛擬貨幣是關注在投資人保護，實質資產代幣化則是從區塊鏈發展去處理。今年下半年已對「基金代幣化」做研究，目前證期局和公會正在做研究。

金融資產代幣化，因為可能會產生金融穩定的顧慮，目前包括美國和亞洲國家等重要國家都在試驗性質。

但金管會朝此處理和研究，因為可以做虛實整合，把實質經濟連結的金融資產，透過去中心化的金融連結變成數位代幣，有分割很細、容易交易、跨域和隨時清算等優點，金管會會密切關注各國推動情況，監理架構和商品面，希望將來有機會推出這些商品。

所謂 RWA （Real World Assets，現實世界資產代幣化），是指將房地產、貴金屬和收藏品等實體投資轉換為區塊鏈數位代幣的過程。

吳秉叡認為，實質資產代幣化，可以減輕投資人一窩蜂搶進虛擬資產，二是，實質資產波動可能不如虛擬資產，但代幣化也比較安全，這概念在不動產證券化體現了，讓代幣化更多東西可以包裝？

黃天牧說，RWA 資產代幣化是各國試驗階段但還沒有可以商業化商品，還要一段時間，但這方向是我們已注意、重視也採取積極態度，目前以基金資產代幣化做開頭，還要時間去研究，但我們已經開始啟動了。

區塊鏈 金管會

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