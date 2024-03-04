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6投信被金檢 行銷ETF疑踩紅線

聯合報／ 記者廖珮君／台北報導

國人瘋指數股票型基金（ＥＴＦ），年吸金逾一點五兆元，衍生諸多行銷和配息亂象，金管會年初對ＥＴＦ銷售量大的投信業者啟動專案金檢；據透露，金管會金檢六家投信業者，發現業者結合網紅做置入性行銷時，有部分疑似踩紅線的行銷缺失，一旦確認違規，將轉交證期局議處。

投信圈傳出，這波被抓到的行銷缺失，主要是與網紅合作做置入性行銷，缺失有兩大態樣，分別是合作網紅並未揭露是「業配文」、行銷廣告核銷帳務有疑慮。

金管會官員表示，這波專案金檢的確有將投信公司ＥＴＦ廣告、宣傳文宣、或與網紅合作行銷納入檢查，目前仍在進行中，缺失態樣需進一步了解。

金管會統計至今年一月底，我國ＥＴＦ市場規模四兆一七九億元，占整體境內基金規模百分之五十七點六。

若與去年同期ＥＴＦ僅二兆四七二八億元相比，近一年來ＥＴＦ瘋狂吸金一兆五四五一億元，年增率百分之六十二點五，規模光速成長，衍生諸多行銷和配息亂象。

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