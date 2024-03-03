拚1月開門紅 壽險業者大賣股債近千億

金管會上周公布壽險業在元月大賺318億元，原因何在？答案揭曉。根據金管會公布最新的金融三業股債投資概況，儘管1月台幣匯率由升轉貶，讓壽險公司減壓不少，但壽險公司1月仍大賣股債以締造1月「開門紅」行情，合計壽險業者的股債部位，1月共計賣出約等值960億元，相較於12月的賣出股債規模多出快1倍。

據最新統計，壽險業全體國內股票部位減少383億，若考量加權指數1月上漲下跌0.23%，則扣掉股票下跌部分，實際上壽險業在1月約減碼339億；而賣的不只國內股票，壽險業的國外股票部位帳面價值1月亦減少76億，若考量到S&P500指數1月上漲1.59%，則扣掉股票增值之後，實際上壽險業減碼幅度約在151億。

至於金管會統計的國內外債券部位的帳面價值，在1月相較去年12月雖然增加了3131億，但扣除台幣匯率貶值帶來匯兌利益等因素，實際上是反向減碼470億。若依匯率1月台幣匯率貶值1.84%，以及海外債占比全體債券部位88%等條件，以及參考Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF這檔美債ETF的價格在1月下跌0.7%的價格波動會反映在海外債的非AC部位（約占比10%）來計算，則評價損失約在123億，再計入台幣匯率貶值1.84%帶來匯兌利益的影響，因此，實際上整體壽險業者在1月減碼海外債券470億。

相較於去年12月，整體壽險業者為了年底作帳需求，加碼海外股票176億、賣國內股票82億、減碼海外債467億，今年1月為了「開門紅」，賣出股債的規模和12月所差無幾，其中12月大買海外股票，在1月已獲利了結，台股則減碼151億更甚於12月減碼幅度。

至於在海外債券價跌之際，整體壽險業1月賣債規模仍達470億，業界人士指出，和聯準會降息時點至少在今年中甚至下半年有關，在此之前壽險業者也擔心價格波動，因此，即使價跌也先賣出以避免之後跌價損失更大。

壽險業高層指出，壽險業12月賣出台股和海外債券，美化全年帳面獲利的「年底作帳需求」是主因，但另一方面也是趁12月美債殖利率回檔，價格上揚趕快先落袋為安有關，例如，1月美國10年期債券又站回4%，很多在12月賣出美債的業者都直呼「還好跑得快。」估計今年直至美國聯準會降息之前，由於市場多空消息太雜亂，將使業者在非AC部位的債券交易進出更為頻繁。

值得注意的是，儘管壽險公司在1月大舉減碼國內外股票、海外債券，但在此同時，1月仍持續加碼國內的債券ETF（主要為美債）不停歇，主要為了降避險成本，因此寧可從新台幣ETF切入的方式來加碼海外債，再從12月的1兆4945億元增至1兆5168億元，但相較12月加碼千億，1月的增量已放緩至223億，占資金運用比重也從4.7%再增至4.8%。

由於股債雙雙大舉減碼，也使壽險公司的國內現金部位連續第二個月上升，從12月的3715億，1月增至3764億元。