元大金控今年將招募四大類MA儲備幹部 培訓期2年半

元大金控旗下涵蓋證券、銀行、人壽、期貨、投信、投顧、創投及資產管理等業務，今年預計招募「策略發展」、「投行法金」、「數位金融」、「投資研究」四類組，共30至50名MA（儲備幹部），金控暨子公司高階主管昨日前往台大校園徵才博覽會與學子交流，MA學長姐也在現場分享經驗，歡迎具有企圖心和抗壓性的學子加入。

在14家金控中，元大金旗下的元大證券、期貨、投信都是該業別龍頭，而在MA培訓上，元大金控除了企業制度完整、培訓輔導架構健全，MA計畫更以「培訓嚴謹、能見度高」聞名，培訓期長達2年半，前半年由金控功能長親自督導，各子公司部門主管則傳授實務心法，來建立MA綜觀金融體系的視野高度。

在半年培訓期完成後，金控再根據MA的興趣、專長和培訓期間表現，分發到適合的部門，執行跨域專案任務、培育管理職能，深化專業能力，擁有寬廣的發展空間及晉升機會，迅速成為集團的實戰力量。

元大金認為，在迎接跨界人才整合的時代，各專業領域優秀表現者，儘管所學非財務金融相關，透過MA計畫的訓練，均能加速養成專業經理人思維，厚植金融專業實力。

在台大校園徵才博覽會現場，元大金控子公司高階主管亦分享投資心法及財經觀點，解答同學對金融業的好奇；MA學長姐現場亦傳授應徵密技，分享職涯發展與心路歷程，鼓勵同學勇於挑戰、突破自我。

「強大是一種習慣，共好是一種態度」是元大人的座右銘，對此元大金控指出，已廣邀具有市場財經敏感度、擅長以邏輯分析解決問題，並且擁有良好溝通協調與學習能力的菁英人才參與嚴謹而扎實的MA育才計畫，並將致力打造幸福職場，促進各部門員工彼此間的交流，力倡永續健康的職場文化及生活。