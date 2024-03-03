快訊

陸船翻覆案13天會談15次仍無解 陳玉珍曝癥結點：慰撫金有共識

巨人軍來台／逾3萬人進台北大巨蛋觀賽 北捷30分鐘疏散完畢

本周天氣如「洗三溫暖」 周二先飆30度、這日迎冷氣團全台溼冷

元大金控今年將招募四大類MA儲備幹部 培訓期2年半

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
元大金控今年將招募四大類MA。圖／元大金控提供
元大金控今年將招募四大類MA。圖／元大金控提供

元大金控旗下涵蓋證券、銀行、人壽、期貨、投信、投顧、創投及資產管理等業務，今年預計招募「策略發展」、「投行法金」、「數位金融」、「投資研究」四類組，共30至50名MA（儲備幹部），金控暨子公司高階主管昨日前往台大校園徵才博覽會與學子交流，MA學長姐也在現場分享經驗，歡迎具有企圖心和抗壓性的學子加入。

在14家金控中，元大金旗下的元大證券、期貨、投信都是該業別龍頭，而在MA培訓上，元大金控除了企業制度完整、培訓輔導架構健全，MA計畫更以「培訓嚴謹、能見度高」聞名，培訓期長達2年半，前半年由金控功能長親自督導，各子公司部門主管則傳授實務心法，來建立MA綜觀金融體系的視野高度。

在半年培訓期完成後，金控再根據MA的興趣、專長和培訓期間表現，分發到適合的部門，執行跨域專案任務、培育管理職能，深化專業能力，擁有寬廣的發展空間及晉升機會，迅速成為集團的實戰力量。

元大金認為，在迎接跨界人才整合的時代，各專業領域優秀表現者，儘管所學非財務金融相關，透過MA計畫的訓練，均能加速養成專業經理人思維，厚植金融專業實力。

在台大校園徵才博覽會現場，元大金控子公司高階主管亦分享投資心法及財經觀點，解答同學對金融業的好奇；MA學長姐現場亦傳授應徵密技，分享職涯發展與心路歷程，鼓勵同學勇於挑戰、突破自我。

「強大是一種習慣，共好是一種態度」是元大人的座右銘，對此元大金控指出，已廣邀具有市場財經敏感度、擅長以邏輯分析解決問題，並且擁有良好溝通協調與學習能力的菁英人才參與嚴謹而扎實的MA育才計畫，並將致力打造幸福職場，促進各部門員工彼此間的交流，力倡永續健康的職場文化及生活。

元大金控

延伸閱讀

元大金控MA招募 鎖定四大領域徵才逾30人

元大期獲利創新高 每股擬派現金股利5元

國人瘋ETF！一年吸金逾1.5兆元 金管會祭六大措施整頓

元大期獲利創新高 每股擬派現金股利5元

相關新聞

350萬張住宅火險電子化拚今年達陣 產險業出招助攻

為使保險業邁向永續，產險公會積極推動住宅火險保單電子化，目前已完成7家先導銀行與16家產險公司端「資訊流」系統測試及提供...

春遊日本神隊友！國泰世華CUBE卡「日本賞」3.5%回饋無上限 在台日系名店最高10%

迎接日本賞櫻旺季，國泰世華銀行CUBE卡於即日起至4月30日推出首檔快閃權益「日本賞」，回饋通路橫跨海內外，不僅日本實體...

富邦金控今年開缺6600人 MA計畫開出29組別

富邦金控今年開放6,600名內外勤職缺，其中，儲備幹部（MA）計畫由金控及子公司共8家公司聯合招募，需求組別高達29個組...

全球500大銀行品牌調查 中信銀以111名居國銀之首

英國知名品牌價值研究機構Brand Finance與《The Banker》（銀行家）雜誌合作公布「2024年全球500...

匯市最前線／台幣31.2~31.8元波動

新台幣匯率上周五（1日）終場貶值2.9分，收在31.606元，為逾三個月新低。過去一周，新台幣匯率累計貶值5.1分。

國泰金：今年發股利空間更大 市場預期股息上看1.5元

國泰金控總經理李長庚昨（2）日指出，今年發放股利空間比去年更大，應該可以期待，且暫時不需要動用資本公積，但須等待財報出來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。