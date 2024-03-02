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永豐金前進台大開1500人MA60人搶才 聚焦財管數位法金

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
永豐銀行董事長曹為實（二排左四）在椰林大道的徵才活動現場上，親自面對面與永豐同仁及年輕學子互動。圖／永豐金提供
永豐銀行董事長曹為實（二排左四）在椰林大道的徵才活動現場上，親自面對面與永豐同仁及年輕學子互動。圖／永豐金提供

永豐金控（2890）2024年度校園徵才活動正式啟動，首站於今（2）日在台灣大學校園盛大展開！今年預計徵才1400~1500人、MA60人，聚焦於永豐銀行策略人才MA／PA計畫、永豐金證券MA、永豐金控「Turing Plan AI」頂尖AI人才，以及法人金融、財富管理、數位金融等相關專業菁英。永豐金控表示，人才培育為企業永續發展的核心資產，而數位為近年企業發展關鍵，永豐以文化重塑、數位賦能、提升數位人力資本為變革的基石，培養員工的數位底蘊，期盼以「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的願景，號召國內、外各大專院校優秀人才加入永豐。

永豐金控旗下子公司永豐銀行，今年度持續招募並培植海內外經營管理梯隊及金融專才，即日起，廣邀國內、外各大專院校畢業生加入永豐銀行策略人才計畫。今年將招募二大類策略人才，儲備幹部(MA)以碩士(含)以上畢業為主；金融科技力的專業人才(PA)則鎖定國內、外學士，不限科系，凡是TOEIC成績800分以上、工作經驗2年以內者，皆符合報名資格。永豐銀行董事長曹為實在椰林大道的徵才活動現場上，親自面對面與年輕學子互動，現場工作人員更透過活潑的遊戲傳遞企業核心價值觀，提供現場職涯諮詢，與青年學子及求職者們互動熱烈。

永豐銀行策略人才MA培育計畫，今年已邁入第十一屆，一直以來給予年輕人擔任重要專案主導者，包括綠色金融、大戶數位帳戶、大咖繳費APP及智慧收支帳本等，皆由各屆策略人才籌劃執行。永豐銀行董事長曹為實表示，永豐銀行在MA培訓上以「L.E.D.」為培訓特色，由董事長親自授課傳承培養策略人才領導力(Leader)，並以綠色金融領先同業，提供年輕人長期發展的優質環境(Environment)，今年更針對培訓制度(Develop)做了大幅的調整，客製化每個策略人才的輪調歷練，打造未來的管理格局。

永豐銀行表示，MA可依個人志願選擇法人金融、零售金融、財富金融、數位金融、資本市場、風險管理、資訊科技及經營企劃等八大領域，透過15個月培訓及輪調機制，建立宏觀全局的高度視野； PA則著重行銷企劃、數位規劃、資訊專才與數據分析四大專業，進行為期一年的金融專業能力培養。此外為因應政府積極推動信託2.0，今年也特別需要法律等相關背景人才加入信託領域，而今年預定招聘40位優秀人才，布局在海外、法金業務、綠色金融、數位資訊、零售金融、財富管理私人銀行。

永豐金證券今年預計招募「儲備策略人才MA」、「數位金融菁英」、「策略規劃菁英」以及「外資金融業務人員」，其中永豐金證券MA又是證券界少數以培育策略幕僚為主的MA計劃，過去兩年有多位台大畢業學長姐加入證券MA人才行列，目前已有第一屆MA外派至香港證券亞洲公司任職，表現受到肯定，獲現場同學熱烈詢問。

永豐金證券表示，MA計劃今年邁入第四屆，今年以「數位金融發展與規劃」及「策略規劃與營運管理」二個組別，給予專業培訓，養成國內與國際市場金融交易專業能力。應徵條件為碩士(含)以上應屆畢業或兩年以內工作經驗者、TOEIC 750分以上(或同等英文檢定成績)，不限商管科系，歡迎多元人才加入。

台灣大學 徵才活動 永豐金控 永豐銀行

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