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台新金招3000名職缺 延攬多元人才、儲備菁英永續培訓

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
臺大徵才博覽會，台新金延攬多元人才，台新金控人力資源處資深副總經理林宏哲（後排左四）、台新金控資訊長孫一仕（後排左三）、台新銀行資深副總黃天麟（後排左二）、台新銀行人力資源處資深副總玫如（後排右四）出席台大校園徵才。照片提供／台新金
臺大徵才博覽會，台新金延攬多元人才，台新金控人力資源處資深副總經理林宏哲（後排左四）、台新金控資訊長孫一仕（後排左三）、台新銀行資深副總黃天麟（後排左二）、台新銀行人力資源處資深副總玫如（後排右四）出席台大校園徵才。照片提供／台新金

台新金控（2887）今（2）日參與臺大徵才博覽會，廣徵智慧好夥伴。台新金控績效表現優異，事業版圖穩定成長，今年將釋出超過3,000個職缺，延攬多元領域人才，預計在全台大專院校舉辦超過20場大型徵才活動。首場校園徵才活動於臺大校園熱烈展開，其中備受關注的職缺為「儲備菁英計畫（MA Program）」及「Early Win 職場體驗計畫」。台新金控總經理林維俊表示，今年預計招募70名儲備菁英（MA），目前有超過百人參與面試，尚未投遞履歷的優秀人才，可至台新人才招募網投遞履歷，以免錯過成為儲備菁英挑戰百萬年薪的機會。

林維俊補充，台新的儲備菁英，共分為八大組別，分別為「個人金融組」、「數位金融組」、「法人金融組」、「國際金融組」、「金融市場組」、「證券市場組」、「數據分析組」及「人壽保險組」。透過完整的訓練資源、輪調歷練及專案參與，為台新儲備菁英建構出職涯發展的快速跑道，同時因應全球永續趨勢，也將接受永續培訓，未來共同推動永續計畫。

台新持續推動企業永續發展，積極培育金融基層人才，長期推動「Early Win職場體驗計畫」，與各大專院校簽訂產學合作計畫。今年預計提供超過400位在校生的實習機會，除了金融業務類實習外，也將招募AI相關的實習生，一起參與台新的人工智慧「台新腦」專案。台新幫助青年學子透過實習釐清未來職涯方向，同時提升學生實務能力與就業力，進而了解金融新趨勢，以利未來與職場接軌。「Early Win職場體驗計畫」推動多年來，每年有上百名學生畢業後直接轉為台新正式員工，歡迎對金融業有興趣的在校生踴躍報名加入「Early Win職場體驗計畫」。

台新金控長期致力於人才的永續發展，打造多元、平等、共榮的友善職場環境，以貫徹「誠信、承諾、創新、合作」的精神善盡社會責任。同時，台新長期以來致力於推動ESG永續發展，已連續六年入選「世界」(DJSI World)及「新興市場」(DJSI-Emerging Markets)指數成分股雙榜，2023年更一舉名列銀行產業別的世界及臺灣雙料冠軍。台新金控期待吸引更多智慧好夥伴加入與台新共同開創美好未來。

台新金控 徵才活動 職場

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