SPV籌資新規突破限制 國泰金李長庚：通過將訂發債額度

國泰金控（2882）總經理李長庚今（2）日出席台大校園徵才博覽會，對金管會規劃將開放保險業透過設立特殊目的公司（SPV）海外發債籌資，並傳出國泰人壽也是向金管會遞出建言的壽險業者之一，李長庚回應，籌資上，國內外通路可以打通最好，尊重主管機關最後決定，假設通過，國壽海外也會訂出一定發債額度。

去年六大壽險業發債逾1100億元，因壽險業2026年要接軌IFRS17以及ICS，面臨發債籌資壓力，但如果全數在國內募資，胃納量有限，且也有風險過度集中問題。

國壽去年發債350億元，今年初也通過發債500億元。李長庚指出，壽險業在籌資上，國內外通路可以打通最好，壽險業要強化資本，除了國內籌資，假設國外籌資暢通更方便，但仍必須看主管機關配套措施而定。

對於是否同意新光人壽董事長魏寶生提出，透過SPV發海外債募資，額度可以不計入國外投資加計國際板不得超過國外投資上限計算，李長庚回應，尊重主管機關。據了解，各家壽險國外投資距離法規限額上限不同，部分壽險業者仍有額度，例如國壽就還有額度。

李長庚說，假設設立特殊目的公司（SPV）海外發債籌資通過，國壽海外也會訂出一定發債額度，但是否比照國內發債額度？李長庚說不會，原則上主要負債仍然是新台幣，加上新台幣發債、管理都較為簡單，資金成本也相對外債便宜，仍會以新台幣為主。

今年壽險是否有再發債計畫？國壽目前以年初公告發債500億元為主，之後將再觀察。國泰人壽今年初決議，要發行10年以上累積次順位普通公司債，上限500億元，創國壽有史以來最大發債籌資紀錄。