去年底金融業3大綠能永續總資產規模突破3兆 年增二成

金管會今日公布全體金融業投入綠能的最新成果。統計結果顯示，截至2023年底，合計銀行的放款、金融業或一般企業發債，和投信業者所發行的基金，合計跟永續綠能相關的總資產資產規模已達3兆6755億元，比起2022年底增加5866億，增幅高達近兩成。

其中，以投信業者發行綠能基金的規模成長比率最高。金管會統計，本國銀行對「綠電及再生能源產業」放款餘額2兆7,077億元，較111年底增加2,594億元，增幅10.6%；永續債券市場累計發行185檔永續發展債券，總額合計5,319億元，較111年底增加1,472億元，增幅38.3%；國內投信共發行46檔有關ESG、永續、公司治理及綠能等相關主題的基金，合計規模約4,359億元，較111年底增加1,800億元，增幅70.3%。

為鼓勵更多業者加入永續金融，金管會已先於111年推出「綠色金融行動方案3.0」，並提出台版的「永續經濟活動認定參考指引」，特別是第二版指引草案已透過公聽會及工作坊，蒐集國內政府單位及產業專家意見，金管會過程中均參與了解，後續將再與相關部會研商，預計可於今年底公布第二版指引。

同時金融業已完成董監事、高階主管的「永續金融學習地圖」，包含基礎及進階課程建議，且各金融公會已就金融業董監事、經理人及一般人員訂定進修永續課程的規範，要求每年至少修習3小時，以提升人員對氣候變遷的認識，及對永續與淨零轉型的概念。

金管會也表示，在上市公司的資訊揭露項目及達成率增加的狀況下，證交所已規劃優化擴充永續資料庫申報項目，預計今113）年12月完成，因此未來外界可獲得的上市櫃公司ESG資訊將更完整。另外在永續金融人才部分，金管會表示已由證基會規劃完成「永續金融證照」及相關課程，預計今年4月開辦首次測驗。

根據經濟合作暨發展組織(OECD)去年10月11日發布的「亞洲各國永續政策及實務報告」，我國上市公司永續資訊揭露比率達91%、溫室氣體排放(範疇1及範疇2)揭露比率達82%，以及取得確信的比率達84%，在亞洲13個國家之中依上市公司市值比率排名均為第一。

金管會並已協力周邊單位及金融業者成立永續金融先行者聯盟、金融業淨零推動工作平台，並且善用民間智庫、非營利組織及上市櫃公司的協助，以大帶小，共同推動永續發展。