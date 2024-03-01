公股銀徵才開跑 起薪最高5.9萬

想捧「金飯碗」的民眾注意了，公股行庫今年徵才陸續開跑。國營銀行輸出入銀行昨宣布，公開甄試金融保險及資訊兩類新進職員，試用期月薪達52,899元，試用期滿考核合格正式派用月薪54,224元。另外，同屬財政部百分之百持股的台灣銀行及土地銀行也將招考5至8職等人員，起薪約3萬8千元，最高至5萬9千元。

公股銀第一銀行亦宣布徵才活動展開，首站3月2日於台大校園舉辦，今年大舉招募360名新血，包含60名儲備核心人才（MA）首年年薪即上看百萬元；139名一般人員、30名程式開發人員及8名電話行銷人員，起薪約3萬9千元至4萬4千元；另還招募24名徵授信經驗行員、69名理財人員，且今年特別增設30名業務菁英人才，給予豐富培訓資源，起薪最高逾5萬元。

一銀從2005年開始推動MA招募計畫，迄今已邁向第20年，以完善培育架構、多元職涯發展、優渥薪資福利，每年均吸引近千人報名。值得一提的是，一銀目前在全球設有42個海外據點，為公股銀行之冠，並積極擴展國際金融版圖，提供許多外派機會，年薪有機會高達250萬元以上，吸引有外派夢想的年輕人加入。

輸出入銀行為財政部持股百分之百國營銀行，亦為國內唯一政策性貿易金融機構。持續強化政策性銀行功能，執行國家融資保證機制任務，完善國內綠色融資運作制度，並受命擔任「中東歐融資基金」執行單位，該行設有多處海外據點，就近協助台商企業多元布局，提供具國際觀青年至海外辦事處服務。

此外，同屬財政部百分之百持股的台灣銀行預計於六、七月辦理新進人員甄試，將招募5至8職等新進人員，甄試類別為資訊資安、國際金融、數位金融、信託、催收、工程、採購、客服及一般金融人員等，共計正備取約400名，試用期間月薪約38,200至59,000元，試用期滿正式派用月薪約39,300至60,600元，獎金另計。土地銀行則預計上下半年各招考一次，招考職等與台銀類似。以上國營銀行招考均委託金融研訓院辦理，詳細簡章可上金融研訓院網站查詢。