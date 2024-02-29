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兆豐保險攜手北醫山服 前進南投部落傳愛

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐金控旗下兆豐保險與台北醫學大學山地服務社一起前進南投縣原民部落，為當地居民進行義診及衛教，同時針對當地兒童舉辦國小育樂營提供課業輔導及保險理財知識教育，以實際行動回饋社會，善盡企業社會責任。兆豐保險／提供
兆豐金控旗下兆豐保險與台北醫學大學山地服務社一起前進南投縣原民部落，為當地居民進行義診及衛教，同時針對當地兒童舉辦國小育樂營提供課業輔導及保險理財知識教育，以實際行動回饋社會，善盡企業社會責任。兆豐保險／提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐保險與台北醫學大學山地服務社(北醫山服)合作，於今年寒假期間前進南投縣原民部落，為當地居民進行義診及衛教，同時針對當地兒童舉辦國小育樂營提供課業輔導及保險理財知識教育，以實際行動回饋社會，善盡企業社會責任。

山區偏鄉人口結構多數為高齡長者及年幼兒童，但醫療、教育資源卻相當有限，為照顧山區偏鄉的居民需求，北醫山服自1993年起即組隊前進南投縣原民部落，發揮醫療專長提供義診及健康諮詢等服務，推廣正確的衛生保健觀念。此外，服務隊也針對部落學童規劃育樂營，提供課業輔導、基礎理財、保險、儲蓄等相關教育課程。像本次育樂營在理財課程中特別融合保險觀念，用淺顯易懂的文字說明保險的重要觀念，期望以循序漸進的方式為部落財金保險知識教育紮根。

北醫山服隊小隊長賴竑劭特別感謝兆豐保險赞助，讓山服隊得以充實義診醫材及服務物資，才能持續不間斷的提供部落的居民們相關服務，更是今年寒假出隊順利圓滿落幕的重要助力。

兆豐保險表示，公司長期致力於社會公益，包括與地方政府合作為經濟弱勢族群規劃微型保險，協助其建構基本保障；亦與中華民國超級馬拉松運動協會合推廣具備3R原則（Reduce、Reuse、 Recycle）的綠色賽事；另外，今年首度贊助的江宜珊、江宜璇兩位跆拳道選手，日前分別在泰國、美國公開賽取得亮眼成績，讓台灣跆拳道揚名國際。

偏鄉 兆豐金控 微型保險 跆拳道

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