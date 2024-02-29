比特幣突破6萬美元大關 幣圈業者：多空都爆倉 應有風險意識

比特幣價格突破6萬美元大關，漲勢凌厲逐漸逼近2021年的6.9萬美元歷史高點。虛擬貨幣交易所業者提醒，現在是散戶大量進場的時刻，但比特幣會大漲也會大跌，「像昨天的走勢其實是多空都爆倉！」一般投資人一定要居安思危，並慎選在台灣落地合法的業者進行交易。

虛擬貨幣交易所業者指出，比特幣近期大漲應有兩大因素，包括比特幣現貨ETF推出，隨著申購金額擴張，此被動型基金就必須買進相應現貨，這促使傳統大型金融機構進場，這是幣圈以外的熱錢。再者是比特幣「減半行情」；即比特幣挖礦獎勵減少一半，比特幣即將減半第四次。而在之前的三次減半後，比特幣都出現大漲。

不過，台灣時間今天凌晨2時許，比特幣在衝到6.3萬美元後也一度大跌6％。對此，業者提醒，現在是散戶大量進場的時刻，比特幣會大漲也會大跌，且24小時不休市、沒有漲跌幅限制。因此進場就要清楚理解風險，加密貨幣相對於股票或基金是一項高風險投資產品。同時，加密貨幣市場有高度槓桿的玩法，投資人進場前一定要知道風險和操作工具。

在交易安全方面，幣圈業者強調，若使用境外交易所就要自己承擔風險，目前台灣有合格的交易所業者，即金管會通過洗錢防制名單中的25家，屬合法合規落地，對投資人較有保障。