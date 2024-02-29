銀行員涉挪用61名客戶款項約430萬 金管會開鍘這銀行800萬元

國泰世華銀前蘭雅分行櫃員，涉及挪用客戶款項，國泰世華銀未落實執行磁條重建覆核機制、未落實執行代收稅款章戳保管、代收信用卡款作業程序，及未確實督導員工遵守行為準則，顯示國泰世華銀未能執行內控，金管會晚間宣布懲處800萬元。

金管會表示，國泰世華銀蘭雅分行前交易櫃員陳員自111年12月至112年6月間，擅自以客戶印鑑多蓋取款憑證取款、將客戶資料重建在自己的存摺磁條，再偽冒客戶簽名取款，及代收信用卡款或房屋稅款未即時入帳等手法挪用客戶資金，受影響客戶數共61人，總挪用金額約430萬元。

國泰世華銀行回應，該行知悉本案後，於第一時間主動清查可能受影響的客戶，以確保客戶權益，並向主管機關通報重大偶發事件。國泰世華已解僱涉案員工，並將全力追究其法律責任。針對金管會之裁罰，國泰世華將虛心檢討，針對缺失事項持續改善並落實相關管控措施，嚴格要求同仁恪遵相關法令及規範。