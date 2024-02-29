國人瘋出國！旅綜險1月網路投保大攀升 年成長65%

疫後掀起的報復性出國潮，挹注網路投保業績激升，產險業今年元月網路投保件數達55.8萬件，其中有近六成都是旅行綜合險，業者看好其龐大市場，紛紛推出特色旅綜險、首創服務等搶攻商機，如兆豐郵輪旅遊險、台產24小時台灣急診室醫師線上待命；另外華南產險也針對旅遊推出專案型傷害險，減輕因意外事故造成家中經濟困境之壓力。

產險業今年元月網路投保件數達55.8萬件，較去年同期43.1萬件，成長近三成，網路投保金額達3.96億元，較去年同期3億元，年成長32%。其中，成長率最高是旅行綜合險，去年1月旅行綜合險網路投保件數為23.2萬件，簽單保費僅0.68億元，而今年1月因為不少民眾趕在過年前投保旅綜險，使得1月網路投保件數達32.1萬件，年成長38.15%，占1月整體網路投保件數近六成，簽單保費達1.1億元，年增65.41%。

旅遊市場熱潮，伴隨著民眾對於旅遊保險的需求也迅速增加且多元，兆豐保險針對郵輪旅遊推出專屬旅遊綜合保險，郵輪旅遊大部分時間都在海上，一旦發生緊急事件導致旅程延誤、取消，或是撥打價格昂貴的衛星電話等突發狀況，目前都不在海外旅行綜合保險的承保範圍，而該保單提供旅程取消費用補償、旅程更改費用、旅行文件損失費用、醫療等保障，只要在出發前透過網路投保，即可享有海外急難救助醫療轉送最高300萬元保障。

台產則攜手IC Care為投保旅綜險的客戶提供24小時台灣急診室醫師線上醫療諮詢服務，透過視訊與台灣的急診醫師進行即時通話，獲得專業建議，包括症狀評估和指引。

另外，出國旅遊除投保旅綜險之外，華南產險也推出專案型傷害險，針對「特定意外事故」的意外事故包含：搭乘大眾運輸工具、搭乘客用電梯、車輛交通事故、火災共四項，除一般意外事故外擇高「增額給付」，可擴大保障。