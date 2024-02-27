元大人壽倡導保險結合信託 守護所愛 高齡安養

根據保險事業發展中心公布的保險市場重要指標，台灣2022年的保險滲透度 (保費收入佔GDP的比率) 為11.4%，排名高居全球第五，可見國人普遍運用保險商品進行風險轉嫁、資產配置及財富傳承。然而值得留意的是，當保險事故發生時，理賠金未必能夠真正發揮經濟保障的功能，時有耳聞在受益人未成年、心智障礙、欠缺理財觀念、失智或失能等情況下，導致理賠金遭受不當運用、親友覬覦或甚至詐騙等情形，背離了保險規劃的初衷。

為了有效避免上述風險，進行保險規劃時可以結合「保險金信託」，並與保險公司辦理約定，一旦發生保險事故，理賠金將撥付到信託專戶內，藉由信託資產專款專用的特性，依據事先約定的方式妥善照顧信託受益人，猶如為保險再加上一道安全鎖。

此外，金管會發布了信託2.0推動計畫，透過「安養信託」強化高齡與失智者的財產保護，信託受益人達55歲以上即可適用，相關費用相當親民，讓晚年生活獲得更全面的保障。

由於觀察到客戶將保險結合信託的需求，元大人壽特別自今年1月開始，邀請元大銀行信託部的專業同仁，向全體業務員分享保險結合信託的功能與價值，以進一步提升元大人壽業務團隊的金融專業素養，並落實普惠金融與公平待客精神，隨時可因應客戶詢問而提供更多實用的觀念，客戶可依自身需求與元大銀行簽訂信託合約，讓保險規劃的美意充分實現，照顧自己或所愛的人。

致力推動保險保障的元大人壽，始終秉持「給一個機會 幫助他人 同時也幫助自己」的企業經營理念，期許透過保險制度與信託功能的結合，能夠造福更多家庭與個人，建構起一張社會安全網，充分發揮保險社會化功能，進而達到社會安康的境界。