「台新期貨戰神APP」上線 業界首發「選擇權連續IOC功能」

台新期貨日前推出「台新期貨戰神APP」，主要專為期權投資設計，領先業界將市場熱門的『選擇權連續IOC功能』搬上APP，讓手機下單變得更便利，與年輕人更沒有距離。

台新期貨是國內最年輕的專營期貨商，董事長林献群表示，近年來，國內期貨、選擇權市場熱絡，由於具備低交易成本、多空皆可操作的特性，吸引愈來愈多年輕人加入期權投資的行列。

林献群解釋，對於投資人來說，交易選擇權可以賺取時間價值，也可用來避險，是攻守兼具、分散投資風險的好工具，為提高選擇權投資人的下單效率，台新期貨全新上線的「台新期貨戰神APP」，是業界第一個提供「選擇權連續IOC功能」的APP。

「選擇權連續IOC功能」功能除可讓投資人在同時間啟動多組策略做洗價，也可以減少網路瞬斷的風險，讓投資人在交易時能更順心也更安心。

此外，「台新期貨戰神APP」提供多元報價模式、簡潔俐落的閃電下單介面以及雲端洗價服務，從看盤到下單通通都以直覺式的動線設計，有效縮短新手的摸索時間。

對於已有豐富交易經驗的老手來說，戰鬥閃電功能可以讓複雜的交易設定在同一個畫面完成，包含智慧單二擇一、追蹤停損停利、GTD長效單等功能，讓投資人能更精準地根據自身投資策略來做交易。