百萬卡友看過來！台新銀雙狗卡攻點數經濟 最高5%回饋

深受百萬持卡人喜愛的台新銀行@GoGo與FlyGo信用卡，近日公告6月結帳帳單起(包含5月消費)之新權益，不僅維持高回饋率，更拓寬10大加碼通路。@GoGo信用卡3.8%回饋加碼通路，預計新增酷澎電商與6大訂房網，FlyGo信用卡5%回饋加碼通路則再添3大航空品牌。台新銀行表示，本次雙狗卡新權益亮點之一為消費回饋改為提供台新Point(信用卡)，透過Richart Life APP自由選擇兌換他牌點數及各式商品，創造「1點不只1元」價值。

台新銀行指出，本次雙狗卡升級拓展加碼產業版圖，涵蓋全生活場景，滿足民眾多元消費需求。台新銀行@GoGo信用卡一直是民眾行動支付、網購消費的最佳選擇，在此次公告的新權益中，回饋最高3.8%的精選通路，除延續四大行動支付「LINE Pay、全支付、全盈+Pay、台新Pay」及熱門五大網購「蝦皮、momo、PChome、Yahoo、Amazon」外，更新增近一年崛起的電商「酷澎」，每月最高享1,000點加碼回饋。 此外，@GoGo信用卡更是自2016年上市以來，首次祭出訂房網加碼優惠，六大訂房網「Agoda、Trip.com、Hotels.com、Airbnb、Booking.com、Expedia」也皆享最高3.8%回饋。

解封後旅遊熱潮居高不下，為此，雙狗卡權益也拓寬旅遊場景，使用FlyGo信用卡，在航空、旅遊、交通將提供最高5%回饋，其中囊括7大熱門航空「華航（2610）、長榮（2603）、星宇、虎航、國泰航空、華信（3627）、立榮」、交通「高鐵、中油直營」以及旅遊「雄獅（2731）、易遊網、可樂、Klook」，每月最高享1,500點加碼回饋，而海外消費(含網購)更是3%無上限。FlyGo信用卡還額外提供最高NT$3,000萬平安險，國內外行程皆有保障。

台新銀行表示，雙狗卡新權益將自6月結帳帳單起(包含5月消費)適用，消費回饋改為提供台新Point(信用卡)。台新Point與Richart Life為市場上最完備的點數與金融平台，透過點數串聯生活金融生態圈，與異業夥伴合作，大幅提升點數折抵的場域與多元性。民眾除了可透過Richart Life APP，將台新Point兌換他牌點數及各式商品(例如百貨/超商即享券、麥當勞商品等)，還能搭配台新Pay於消費當下立即折抵，等同現金回饋，或折抵未出帳之消費等，Richart Life APP還會不定期舉辦「一點抽好禮」活動，讓民眾體驗多元、透明與更有感的累兌體驗。