睽違四年！南山人壽重返投資型市場 2款新保單一次看

睽違四年多，南山人壽正式重返投資型保單市場！南山人壽因境界系統出包，2019年9月遭金管會勒令停止投資型保單新契約業務，經過不斷改善之後，金管會同意於今年1月2日起解禁。南山人壽也於2月24日重新推出2款投資型保單，27日開放送件，外界預期南山人壽的回歸有望帶動投資型保單買氣回溫。

投資型保單在去年受到美國升息、銀保通路棄保與新制上路等影響，銷售持續低迷，去年保費僅2,565.43億元，年減25.9%，但今年1月買氣回溫，單月賣出173.19億元，較2023年1月賣出155.02億元，年增11.7%。其中，投資型年金險1月賣出98.91億元，月增51%、年增11.2%；投資型壽險（不含萬能壽險）1月賣出74.28億元，月增21%、年增12.4。

南山人壽因新系統上路後卻問題叢生，屢遭民眾投訴。因此於2019年時，遭金管會限制其業務。經過逾4年調整後，金管會於1月9日證實，認可南山人壽境界系統已改善，因此在2024年1月2日發函，准許南山人壽恢復銷售投資型保單。

自從金管會解禁之後，南山人壽也積極進行教育訓練及輔銷工具等準備工作，並於2月24日重新推出2款投資型保單，經過3日審閱期，最快於2月27日開放送件。

而南山人壽新推出的2款投資型保單，投保年齡從0歲到74歲，最低躉繳保費可選擇30萬元台幣或1萬美元，委託投資帳戶由專家代為操作，協助保戶資產配置，掌握投資市場契機，年金累積期間最短不低於6年，最晚可至被保險人保險年齡達80歲；適合退休族群或有退休規劃需求的民眾 ，於年金累積期滿可選擇一次給付或分期給付，透過每月領取撥回資產及年金給付進而提高退休後領取的月退金額。

投資型保單今年因有南山人壽的銷售大軍回歸，壽險業對投資型保單大多看好，認為低谷已過。壽險業高層指出，市場預期今年降息後，銀行會回到銷售保險商品的趨勢，對於今年度業績會有幫助，特別是躉繳的投資型保單，加上投資型去年基期較低，樂觀看待今年初年度保費應可有10%以上成長。