防疫險後浴火重生 和泰產險2023年簽單保費、獲利創新高

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導

走過產險防疫保單逆境風暴，和泰產險2023年全年簽單保費達新台幣131.7億元、稅前純益42.6億元，雙雙創下歷史新高；展望新的一年，將以損害防阻為優先的概念去推動居家住宅火險，並看好車險市場。

和泰產險總經理顏思齊表示，在經銷商車險成長趨近飽和的情況下，和泰產險將適度的調整經營模式，評估市場需求為個人險及商業險進行優化方案，以期突破重圍。

顏思齊指出，今年和泰產險業務發展有三大方向，首先是原有的利基「車險」業務將積極擴展營業車隊、公用車隊、他牌汽車的車險業務；第二拓展個人保險業務；第三善用和泰產險前身外商保險的專業優勢，繼續提供商業險服務。

在商品規劃方面，和泰產險針對近年來居家火災事故不斷，將以損害防阻為優先的概念去推動居家住宅火險，並根據不同保戶族群的需求規劃相關專案商品，未來更進一步推出宣導課程，與校園、公益團體合作，藉以提升民眾的居家安全風險預防觀念，為保戶編織更安全的防護網。

在少子化壓力下，各行各業都缺工，顏思齊表示，除了加薪之外更重視公司內部人才培育與升遷管道，優秀的人才，無論在資訊 、業務等各方面有優異表現者，即使未擔任部門主管，也能獲得升遷，擔任技術經理，讓薪水晉級。

保險 產險 防疫保單

延伸閱讀

腸病毒高於4年平均 桃衛生局：5歲以下重症高危險群

產險業再出發！公會理事長李松季估今年簽單保費成長6%

獨／阿公替長孫繳保費引兩子互毆 女兒勸架3人傷送醫

國中小開學日 南市校園防疫不鬆懈「登革熱」提早啟動

相關新聞

股匯不同調 台股衝上萬九、台幣今貶3.6分收31.555元

台股衝上萬九，惟受到美債殖利率回彈，熱錢持續匯出，股匯不同調，新台幣23日由升轉貶，終場以貶值3.6分收31.555元，...

台股創新高匯市失色 台幣兌美元收31.555元

台股今天衝破萬九、收盤再創新高，匯市表現相對憔悴，今天新台幣兌美元收盤31.555元，貶3.6分，台北及元太外匯市場總成...

玉山銀行統籌和運國際綠色貸款 人民幣5.1億完成簽約

玉山銀行（2884）統籌和運國際融資租賃（和運國際）人民幣5.1億元綠色貸款暨永續連結聯貸案，完成簽約。

搶攻餐飲兆元商機 滙豐攜手王品回饋6%

依據經濟部統計數字顯示，2023年台灣餐飲業營業額達新台幣1兆279億元，首度突破兆元大關，創歷史新高，年增率達18.8...

春未暖花先開 法人：將氣候變遷的風險轉化為獲利契機

根據歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變遷服務局今 (2024) 年2月9日統計，今年1月是1940年有記錄以來最熱的1月，且是...

凱基證推廣綠色結構債

近年來全球極端氣候事件頻繁，各界也更加關注環境保護、氣候變遷等議題，而ESG相關的投資題材亦是重要趨勢之一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。