防疫險後浴火重生 和泰產險2023年簽單保費、獲利創新高

走過產險業防疫保單逆境風暴，和泰產險2023年全年簽單保費達新台幣131.7億元、稅前純益42.6億元，雙雙創下歷史新高；展望新的一年，將以損害防阻為優先的概念去推動居家住宅火險，並看好車險市場。

和泰產險總經理顏思齊表示，在經銷商車險成長趨近飽和的情況下，和泰產險將適度的調整經營模式，評估市場需求為個人險及商業險進行優化方案，以期突破重圍。

顏思齊指出，今年和泰產險業務發展有三大方向，首先是原有的利基「車險」業務將積極擴展營業車隊、公用車隊、他牌汽車的車險業務；第二拓展個人保險業務；第三善用和泰產險前身外商保險的專業優勢，繼續提供商業險服務。

在商品規劃方面，和泰產險針對近年來居家火災事故不斷，將以損害防阻為優先的概念去推動居家住宅火險，並根據不同保戶族群的需求規劃相關專案商品，未來更進一步推出宣導課程，與校園、公益團體合作，藉以提升民眾的居家安全風險預防觀念，為保戶編織更安全的防護網。

在少子化壓力下，各行各業都缺工，顏思齊表示，除了加薪之外更重視公司內部人才培育與升遷管道，優秀的人才，無論在資訊 、業務等各方面有優異表現者，即使未擔任部門主管，也能獲得升遷，擔任技術經理，讓薪水晉級。